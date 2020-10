"Maeli Glamour Matinée": buon vino, prodotti unici e l'eleganza del pianista Francesco Pollon

Continuano le Maeli Matinée “galmour” all’interno dell’Open Space di Casa Maeli, in una delle cornici più affascinanti dei Colli Euganei, nel totale rispetto delle norme sulla sicurezza e distanziamento sociale previste dalle normative in vigore.

Gli ospiti verranno accolti con una degustazione accompagnata da musica classica di altissimo livello.

In scena l’aperitivo glamour di Maeli. Le note della musica si fondono ai sapori di prodotti selezionati con cura da Elisa, in primis La ”Perla del Delta”, l’ostrica rosa Tabouriech del Delta Del Po’, insieme ad altre prelibatezze come il petto d’oca affumicato di Michele Littamè (presidio Slow Food di Sant’ Urbano), pluripremiati formaggi Veneti e altri prodotti ricercati del territorio.

Il tutto abbinato ai vini Maeli che Elisa sceglierà di volta in volta.

Ad accompagnare la Maeli Glamour Matinée di domenica 25 ottobre l'eleganza del pianista Francesco Pollon, con il progetto “𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑧𝑧” in cui l’artista presenterà un repertorio di musica classica rivisitata, colonne sonore, brani originali e nuances di jazz.

Ingresso

Al fine di garantire il rispetto delle normative, l’evento sarà riservato a sole 20 persone.

Costo degustazione e concerto

26 euro a persona.

Per info e prenotazioni:

Tel: 0429 538144 - Elisa +39 338 1136769

email: info@maeliwine.com

Info web

https://www.facebook.com/Maeliwine/