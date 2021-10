Maeli Matinée: degustazioni e musica con i Chiara Luppi

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/505251717196182/

Domenica 17 ottobre, ore 11, la seconda Matinée di ottobre porterà a Maeli una delle migliori voci italiane, Chiara Luppi. Padovana di origine armena, ha studiato piano, teatro e approfondito diverse tecniche vocali.

Lavora con nomi conosciuti nell’ambito del Musical, come Vittorio Matteucci, Marco Guerzoni e Giò Di Tonno. Con Riccardo Cocciante e Pasquale Panella è stata impegnata in un tour mondiale con l’opera musicale “Giulietta e Romeo”. Ha accompagnato musicisti di fama internazionale. Il suo repertorio spazia da Tina Turner ad Aretha Franklin, passando per James Brown e White Stripes.

Concerto e degustazione

Per celebrare il soul di Chiara Luppi Maeli proporrà una sua punta di diamante,

BIANCO INFINITO 2018, il Moscato Giallo nella versione ferma secca , abbinato ad uno spuncioto.

L’evoluzione del format #maelistappalarte ha creato un bellissimo abbinamento con Falconeri, brand tra i più rinomati a livello mondiale per i suoi tessuti in cashmere di alta qualità.

Durante gli eventi di #maelistappalarte, gli ospiti potranno dunque ammirare particolari allestimenti in cantina della collezione di cashmere Falconeri Fall-Winter 2021 e 2022 e verranno omaggiati di un doppio coupon. Uno da utilizzare per degustazioni, experience o acquisto di vino nella cantina Maeli, l'altro per ritirare uno splendido omaggio nella boutique Falconeri Padova in Via San Fermo 23.

Partecipazione

L’evento si svolge all'aperto, e verrà posticipato al weekend successivo in caso di pioggia.

Green pass necessario.

Il costo a persona comprensivo di concerto e un calice di vino con spuncioto è di 10 euro.

Partecipazione su prenotazione scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com o chiamando il numero 3803825750

