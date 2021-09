Maeli Matinée: degustazioni e musica con i Pops Lite

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/159808579640994/

“Tornano le Maeli Matinée

Vino e musica da Maeli tutte le domenicahe di ottobre!

Ci prepariamo ad accogliere l'autunno con le nostre armi migliori: il vino e la musica!

Dalle 11 alle 12.30 le degustazioni dei nostri vini avranno come sottofondo le note degli strumenti e della voce di artisti sempre diversi. Protagonisti delle nostre Matinée, tutte le domeniche di ottobre, i musicisti si esibiranno nel giardino della nostra cantina, dove gli ospiti potranno degustare i nostri vini a suon di musica!

Vogliamo partire con lo sprint giusto, ti proponiamo una degustazione di tre vini abbinati a finger food a base di primizie stagionali e prodotti selezionati del territorio.

Dilante 2018, da vecchie varietà autoctone come Corbina Nera e Marzemina Bianca con prosciutto e fichi

Bianco Infinito 2018, Moscato Giallo 100% con trota d'alta montagna con insalate di finocchi, trota affumicata d'alta montagna e arance

Rosso Infinito 2018, Colli Euganei Rosso DOC con pane e sopressa

A grande richiesta l’apertura del nuovo programma Maeli Matinée vedrà sul palco i Pops Lite vera icona della musica padovana.

Le bellissime voci di Fiorenza Franceschi ed Enrico Merigliano, accompagnate da Andrea e Alessandro Garbellotto trasformeranno il giardino di Maeli in un viaggio suggestivo nel tempo e nei grandi classici del Rock e Pop acustico.

L'evento si svolgerà all'aperto, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.

È richiesto il green pass

In caso di maltempo verrà recuperato in una delle Matinée successive in calendario .

Costo a persona: 26 euro

Cosa aspetti? Prenotati, i posti sono limitati!

Scrivi a prenotazioni@maeliwine.com o telefona al numero 3803825750"

