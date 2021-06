Maeli&Smile: protagonista alla cantina di Baone Cristina Chinaglia

Prezzo non disponibile

Sabato 3 luglio alle ore 18.30 l'attrice comica Cristina Chinaglia, sarà ospite dell'evento Maeli&Smile, la degustazione frizzante, all'interno della rassegna #maelistappalarte, nella cantina Maeli di Baone (PD). L'attrice polesana condurrà una degustazione di vini Maeli tra un monologo e l'altro insieme alla produttrice, Elisa Dilavanzo. Proprio i suoi esilaranti monologhi, diventati celebri sul palcoscenico di Colorado, l'hanno consacrata tra le attrici comiche più apprezzate della scena italiana. Chinaglia, con la passione per il teatro e una laurea in letteratura inglese, ha dimostrato talento e versatilità anche al cinema e in TV.

Lo scorso 6 giugno era tra le protagoniste del film "Beate" di Samad Zarmandili, in onda su Rai 1. L'attrice, molto vicina e amata dalle donne, ha inaugurato proprio nei giorni scorsi a Rovigo la VII edizione della rassegna teatrale e culturale "Donne da Palcoscenico" dedicata al teatro al femminile.

L'accoglienza di Elisa Dilavanzo

«Sono felicissima e onorata di avere Cristina Chinaglia a #maelistappalarte, lei è davvero un'eccellenza del nostro territorio!» commenta entusiasta Elisa Dilavanzo, ideatrice di #maelistappalarte. Il format, sotto la direzione artistica di Michela Parolin, è nato con lo scopo di promuovere attraverso il vino il mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo in generale.

L'appuntamento del sabato

Ogni sabato la degustazione dei vini Maeli viene interpretata da comici, scrittori, personaggi del mondo olistico e la domenica da musicisti, che interagiscono sul palco davanti alla cantina con Elisa Dilavanzo, creando un connubio arte-vino sempre più apprezzato da un pubblico eterogeneo.

Le degustazioni

In degustazione sabato tre vini della Cantina Maeli: Dilà 2016, Moscato Giallo metodo classico brut nature millesimato, Dilante, da vecchie varietà autoctone e in anteprima la nuova annata del Fior D'Arancio 2019 spumante dolce. I vini verranno abbinati ad eccellenze del territorio firmate Campagna Amica come il pesce di lago de Il Pescatore di Castelnuovo Del Garda, la trota d'alta montagna di Paolo Tibaldo di Crespadoro (VI) e i formaggi di capra del caseificio Aidi di Malo Vicentino (VI).

Come prenotare

L'evento è solo su prenotazione scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com o chiamando il numero +393803825750.

Info web

https://www.facebook.com/events/2948432635373001/

