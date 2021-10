Maeli&Taste, le degustazioni d’autunno dedicate ai frutti della terra alla cantina di Baone

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/598327754535862

Maeli&Taste, le degustazioni d’autunno dedicate ai frutti della terra.

Sabato 30 ottobre dalle ore 16 alle 20 nel giardino di Maeli si potranno degustare i vini della cantina abbinati a particolari prodotti di aziende agricole che portano la firma di Campagna Amica.

L'evento infatti è in collaborazione con Coldiretti Padova e in particolare con Campagna Amica, una rete che unisce produttori artigiani del cibo e del gusto autentico e genuino. Il tema di Maeli&Taste sono i frutti della terra in autunno, perciò sarà possibile assaggiare funghi, tartufi, patate e non solo!

Presenti anche i produttori, che racconteranno come nascono i loro prodotti.

LE POSCOLE di Castelgomberto (VI) con il tartufo, le uova di quaglia e la zucca in agrodolce

VITA DA LUMACA di Campo San Martino (PD) con il paté di lumache

FUNGHI SAN GIORGIO di Carrara San Giorgio (PD) con i funghi Shiitake

CONSORZIO LA CORTE DEL GUSTO di Due Carrare (PD) con salumi e la carne salada

LAUDATO SII di Porto Viro (RO) con i formaggi di capra

FATTORIA CRIVELLARO di Saletto (PD) con i formaggi vaccini

FRANTOIO EVO DEL BORGO di Arquà Petrarca (PD) con olio, olive e paté

SLE AGRICOLA FLORICOLA di Anguillara Veneta (PD), con le patate dolci arancione e viola, cachi e noci

AI TRE ARCHI di Malo Vicentino (VI) con il pane e la pasticceria secca

Alle 19.30 ci sarà una castagnata in mezzo al giardino, con un brindisi speciale

L'evento si terrà all'aperto

Costo di ingresso

10 euro comprensivo di un 1 calice e 1 piatto.

15 euro comprensivo di 2 calici e 2 piatti

22 euro comprensivo di 3 calici e 3 piatti

Per prenotare fai clic sul link oppure chiama il numero 3803825750

