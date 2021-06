Maeli&Smile con Antonio Vulpio e Silvia Valtieri: spettacolo e degustazione con Elisa Dilavanzo a Baone

Torna #maelistappalarte e nell'appuntamento di abato 5 giugno alle ore 18 alla cantina di Baone protagonista Antonio Vulpio che si esibirà accompagnato da una pianista di grande talento, Silvia Valtieri!

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti di giugno

Antonio, in 25 anni di esperienza nel teatro, ha girato il mondo in lungo e in largo, esibendosi insieme a moltissime compagnie del panorama nazionale e internazionale.

Il suo strumento preferito è il teatro d’improvvisazione, accordato sulle note della poesia e soprattutto della comicità.

Per quanto ami divertire, la sua vera passione è mettere il pubblico al centro della scena, facendo emergere il talento che c'è in ciascuno di noi.

«Goditi l'evento gustando i tuoi calici di vino Maeli, ti aspettiamo!

Ti ricordiamo che tutti gli eventi di #maelistappalarte saranno all’aperto e numero chiuso, quindi assicurati il tuo posto!

Trovi i biglietti sul nostro sito bit.ly/scopri-maelistappalarte»

Per info e prenotazioni:

Tel. 3803825750

email: prenotazioni@maeliwine.com

Info web

https://www.facebook.com/Maeliwine

