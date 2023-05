Il Museo della Padova Ebraica presenta "Maestrale"

Il padovaghetto ha il piacere di invitarti domenica 21 maggio dalle 10 alle 18 presso il Museo della Padova Ebraica - The Jewish Heritage of Padua - ??????? ?????? per visitare l'installazione Maestrale dell'artista visiva padovana Anna Piratti Art.

MAESTRALE è un’installazione site-specific composta da migliaia di elementi di carta in forma di barca. La metafora si ispira al vento maestro della navigazione che soffia nel bacino del Mediterraneo e qui l’intero corpus di barche di carta bianca rappresenta l’umanità. Ogni individuo è spinto nel viaggio della propria esistenza attraverso avversità, eventi tempestosi o giornate di sole, da un vento interiore.

Il pubblico è invitato a prendere parte all’installazione aggiungendo una barca rossa, fornita dall’artista, al flusso delle barche bianche. La barca rossa rappresenta la persona che la tiene tra le mani e compie l’azione. Biglietto d’ingresso ridotto speciale evento Museo + installazione+ Sinagoga 8 euro grazie al contributo dell’associazione Ilpadovaghetto APS.

Saranno organizzati due turni di visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso alle ore 11 ed alle ore 16. Prenotazione obbligatoria a museo@padovaebraica.it o al numero 049.661267 dal lunedì al giovedì.