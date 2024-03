Maestro e allievo in concerto: Pinchas Zukerman e Giovanni Andrea Zanon con OPV alla Sala dei Giganti

Sabato 23 marzo alle ore 20.45 alla Sala dei Giganti di Padova si terrà il decimo concerto della 58^ Stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata “Peripezie!”, tra i più attesi per la presenza di due autorevoli interpreti del panorama internazionale: Pinchas Zukerman e Giovanni Andrea Zanon. Per l’occasione maestro e allievo si uniranno all’Orchestra di Padova e del Veneto con un programma d’eccezione che comprende il Concerto doppio BWV 1043 di Bach e la Sinfonia concertante K 364 di Mozart con Pinchas Zukerman nella doppia veste di direttore d’orchestra e solista alla viola, insieme a Giovanni Andrea Zanon, solista al violino. Da enfant prodige a protagonista sui maggiori palcoscenici del mondo, ora artista in residenza OPV, il giovane violinista Giovanni Andrea Zanon ha rappresentato l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino ed è stato recentemente indicato dalla rivista Fortune! tra i 40 giovani italiani più influenti nel mondo della cultura.

Alle ore 10.30 di sabato 23 marzo alla Sala dei Giganti si terrà la prova generale del concerto aperta al pubblico e alle scuole del territorio.

Forte di una gloriosa carriera che abbraccia cinque decadi, Pinchas Zukerman è uno dei musicisti più ricercati e versatili di oggi: solista di violino e viola, direttore d’orchestra e musicista da camera. Famoso come virtuoso, ammirato per l’espressivo lirismo della sua interpretazione e il suo impeccabile talento musicale, Zukerman vanta di un’ampia discografia con oltre 100 album che gli hanno valso 2 Grammy Award e 21 nomination. I momenti salienti di questa Stagione includono esibizioni con orchestra e recital di musica da camera, compresi quelli con l’illustre Zukerman Trio, in Spagna, Danimarca, Svezia e Francia, e il suo debutto al Wolf Trap con la violoncellista Amanda Forsyth e il pianista Stephen Michael Brown. Zukerman si è esibito con le più prestigiose orchestre al mondo, dall’Orchestre de Lyon (in Francia e in tournée in Spagna) e la Bamberg Symphony con Lahav Shani, all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (a Roma e Salisburgo), la Israel Philharmonic e la English Chamber Orchestra alla Elbphilharmonie di Amburgo. Dopo una tournée di grande successo in Spagna la scorsa stagione come solista con la Sinfonia Varsovia polacca, tra gli eventi più recenti si ricordano le esibizioni con la Dallas Symphony Orchestra, la English Chamber Orchestra, la Deutsche Radio Philharmonie, la Mannheimer Philharmoniker, l’Adelaide Symphony, l’Orchestre National de Lyon e le orchestre di Spagna, Valencia, Sinfonia Varsovia, Castille y Leon, Israel Philharmonic e Barcelona Symphony Orchestra. Concerti di musica da camera si sono svolti in Giappone, Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. Insegnante devoto e sostenitore dei giovani musicisti, è stato presidente del Pinchas Zukerman Performance Program presso la Manhattan School of Music per oltre 25 anni e ha insegnato in importanti istituzioni in tutto il Regno Unito, Israele, Cina e Canada, tra gli altri. In questa stagione, continua il suo ruolo di partner artistico e principale per la formazione della Dallas Symphony Orchestra, in collaborazione con la Meadows School of the Arts della Southern Methodist University, per fornire sessioni intensive di coaching e tutor per i suoi studenti di musica.

Come mentore ha ispirato generazioni di giovani musicisti che hanno raggiunto la fama esibendosi, insegnando e ricoprendo ruoli da protagonista nei festival musicali di tutto il mondo. Pinchas Zukerman ha ricevuto dottorati onorari dalla Brown University, dalla Queen’s University di Kingston, Ontario, e dall’Università di Calgary, nonché la Medaglia Nazionale delle Arti dal Presidente Ronald Reagan. Ha ricevuto il premio Isaac Stern per l’eccellenza artistica nella musica classica.

Avviato lo studio del violino all’età di 2 anni, nel corso della sua attività musicale Giovanni Andrea Zanon si è esibito in alcune delle sale più prestigiose del mondo, tra le quali la Carnegie Hall di New York, il Teatro alla Scala di Milano, la Elbphilharmonie di Amburgo, il Teatro La Fenice di Venezia, la Philharmonie di Parigi, il Musikverein di Graz, la Smetana Hall di Praga, l’Arena di Verona. Ha recentemente rappresentato l’Italia suonando allo Stadio Nazionale di Pechino in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022, trasmessa in mondovisione. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con importanti direttori d’orchestra, tra i quali Fabio Luisi, Pinchas Zukerman, Theodore Guschlbauer, Donato Renzetti, Marco Armiliato, Andrea Battistoni, Omer Meir Wellber e Jader Bignamini. Ha inoltre partecipato a numerosi progetti di musica da camera, che lo hanno portato ad esibirsi al fianco di grandi artisti come Pinchas Zukerman, Anna Netrebko, Mario Brunello e Pablo Ferrandez. Riceve numerose menzioni e riconoscimenti fra i quali, a sei anni, quello del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, il Leone d’Oro dalla Regione Veneto per i meriti artistici conseguiti all’estero e la nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Ammesso al Conservatorio C. Pollini di Padova nel 2002, all’età di quattro anni, risulterà essere il più giovane ammesso nella storia delle istituzioni musicali statali italiane. Si diploma al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia con lode e menzione onorevole all’età di 15 anni. Su consiglio di Zubin Mehta, si trasferisce negli Stati Uniti per studiare con Pinchas Zukerman e Patinka Kopec presso la Manhattan School di New York. Suona il meraviglioso violino A. Stradivari “Marèchal Berthier”, Cremona 1716, della Fondazione Pro Canale di Milano.

In breve

Sabato 23 marzo 2024, ore 20.45 - Padova, Sala dei Giganti

Orchestra di Padova e del Veneto

Pinchas Zukerman Direttore e viola solista

Giovanni Andrea Zanon Violino

Joseph Haydn

Sinfonia n. 49 "La Passione"

Johann Sebastian Bach

Concerto doppio BWV 1043

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia concertante K 364

Biglietti

Intero 20 euro; 17 euro su esibizione di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV

Ridotto 10 euro (Under 35).

I biglietti per i concerti saranno acquistabili online su Vivaticket.it (+ dir. prevendita) e presso i punti vendita Vivaticket, presso Gabbia Dischi (+ dir. prevendita) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto a partire dalle 19.45.

Prove generali

La prova generale del concerto è prevista sabato 23 marzo alle ore 10.30 alla Sala dei Giganti di Padova.

Biglietto Intero 10 euro; Ridotto 7 euro (OPV Card, Amici OPV); Ridotto giovani (Under 35, Studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD).

Prossimi eventi in programma

23 marzo 2024, ore 20.45

Padova, Sala dei Giganti di Palazzo Liviano - Piazza Capitaniato 7

Pinchas Zukerman Direttore e viola solista

Giovanni Andrea Zanon Violino

Programma

Johann Sebastian Bach - Concerto doppio MWV 1043

Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia concertante K 364

Johannes Brahms - Serenata n. 2 op. 16

11 aprile 2024, ore 20.45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marc Leroy-Calatayud Direttore

Marie-Andrée Bouchard-Lesieur Mezzosoprano

Programma

Gabriel Fauré - Les Roses d'Ispahan, Chanson du pecheur, Dolly

Claude Debussy - Clair de Lune (orch. A. Caplet)

Jules Massenet - Le Poete et le Fantome

Camille Saint-Saëns - Aimons-nous, Le timbre d'argent, extrait

Theodore Dubois - Celui que j'aime

Henri Duparc - Aux etoiles

César Franck - Les Eolides

Émile Waldteufel - Valse des patineurs

18 aprile 2024, ore 20.45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Sieva Borzak Direttore

Ying Li Pianoforte

Programma

Luca Antignani - Novità in prima esecuzione assoluta

Maurice Ravel - Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra

Franz Schubert - Sinfonia n. 7 "Incompiuta"

9 maggio 2024, ore 20.45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marc Nieman Direttore

Jan Lisiecki Pianoforte

Programma

Ludwig van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n. 4

Béla Bartók - Divertimento per archi

Joseph Haydn - Sinfonia n. 103 "Drumroll"

23 maggio 2024, ore 20.45

Teatro Verdi

via del Livello 32 | Padova

Michele Gamba Direttore

Leonora Armellini Pianoforte

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra K 246 e K 488

Fausto Romitelli - The nameless city (1997)

Charles Ives - Washington's Birthday

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2024/03/23/2063/