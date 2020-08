“Magia del flauto” con Andrea Griminelli, flautista di Morricone: “I Solisti Veneti” al castello Carrarese

“I Solisti Veneti” diretti dal Maestro Giuliano Carella si esibiranno mercoledì 5 agosto alle ore 21 al castello dei Carraresi, Padova, in “Magia del flauto” con la partecipazione straordinaria di Andrea Griminelli, celebre flautista di Morricone.

Oltre al suo inevitabile tributo a Morricone, Andrea Griminelli sarà sul palco padovano per interpretare i brani più importanti del repertorio dell'orchestra:

«Il 5 agosto a Padova con Griminelli il pubblico ascolterà tra le pagine più importanti del repertorio storico dei Solisti Veneti, brani suonati con i flautisti più grandi degli ultimi decenni - spiega il Maestro Giuliano Carella- a partire da Jean-Pierre Rampal e da Sir James Galway. Con il carismatico e virtuosistico Andrea Griminelli , I Solisti Veneti organizzano un programma che spazia da Albinoni a Vivaldi fino a Mercadante, di cui quest'anno si celebra il 150esimo dalla morte».

Scopri tutti gli spettacoli della rasegna estiva

Facile l'accostamento Griminelli – Morricone: il flautista ha suonato nelle più famose colonne sonore dei film firmate dal compositore recentemente scomparso. Griminelli ha suonato Morricone con Sting, Pavarotti, Lucio Dalla, Deborah Harry e Filippa Giordano. E nella serata del 5 agosto regalerà al pubblico un brano in ricordo dell'amico Morricone. Si tratta di “Gabriel's Oboe” che valse al film “Mission” la candidatura all'Oscar come miglior colonna sonora del 1986. Mission, diretto da Roland Joffé, vinse la Palma d'oro al 39º Festival di Cannes. Particolarità del brano è il tema principale, caratterizzato da una melodia orecchiabile, affidato all'oboe, in questa occasione allo straordinario oboista Paolo Grazia. Il brano è stato ripreso da molti spot televisivi, tra i quali il più diffuso è lo spot della Chiesa Cattolica per la donazione dell'otto per mille.

Doppio appuntamento padovano per “I Solisti Veneti” diretti dal Maestro Giuliano Carella. Dopo la trionfale apertura dell’Emilia-Romagna Festival con Massimo Mercelli (flauto) e la doppia standing ovation ricevuta al Ljubiana Festival, l'orchestra si esibirà anche l’8 agosto alle 21.15 in “Sogno di una notte d’estate”. In programma Vivaldi, Albinoni, Tartini Rossini e Pasculli. Appuntamento al parco Brentella all'interno dell'intenso programma del format culturale “Girovagarte”.

Ingresso

Concerto 5/8. Interi euro 15, ridotti euro 10

Concerto 8/8. Interi euro 10, ridotti euro 5

Dato l’ingresso contingentato si consiglia l'acquisto in prevendita presso GABBIA (via Dante, 8 Padova - tel. 049 8751166), I Solisti Veneti (Piazzale Pontecorvo, 4/A - tel 049 666128)

Info complete sul programma https://www.solistiveneti.it/, info@solistiveneti.it

Info web

https://www.facebook.com/events/3374397915917171?

https://www.solistiveneti.it/home.php?lang=Itl&home=s&mostra_even=s&id_even=755

Gallery