Dal 9 novembre al 12 dicembre, alla Galleria Samonà di Padova in Via Roma, sarà visibile la mostra fotografica di Massimiliano Troiani Magia e medicina - malattia, grazia e cura in Africa, organizzata in collaborazione con il Comune di Padova, i Missionari Comboniani, La Banca Etica, la Fondazione Nigrizia onlus.

Cinquanta fotografie realizzate in vari paesi dell’Africa, nell’arco di più di dieci anni, avvicinano il tema della Magia e della Medicina nelle culture di quel continente.

L’obiettivo fotografico avvicina un approccio alla malattia che vede intrecciarsi il metodo “scientifico”, allopatico, e quello tradizionale, che fa riferimento all’uso di erbe, gesti magico-rituali, invocazioni al mondo degli antenati che comunque è spesso presente anche negli ospedali e nei dispensari.

Nella Grecia antica “farmaco” voleva dire sia medicamento che veleno: in molti paesi dell’Africa è ancora viva questa vicinanza semantica fra i due termini.

Particolare attenzione è dedicata all’affascinante e inestricabile, per noi occidentali, ) mondo del vudù, che tuttora pervade gran parte delle culture dei paesi occidentali del continente.

L’iniziativa si tiene in occasione del centenario dei Missionari comboniani di Padova i quali arrivarono per la prima volta in città nel 1921, invitati dall’allora vescovo Luigi Pellizzo.

Info

Galleria Samonà

Via Roma 57

9 novembre - 12 dicembre 2021

La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/magia-e-medicina

Foto articolo da comunicato stampa - Bébédija-Hospital St. Joseph (99)

