Due speciali proiezioni: Magical Moments alla Lanterna magica al museo del Precinema

Il Museo del Precinema è lieto di annunciare una nuova iniziativa dedicata alla Lanterna Magica, con due appuntamenti primaverili programmati per il 23 e il 30 aprile, nelle domeniche che precedono l’Anniversario della Liberazione e la Festa del Lavoro.

In queste due giornate, i visitatori del museo avranno la possibilità di visionare le riprese video di uno spettacolo di Lanterna Magica eseguito dal lanternista inglese Martin Gilbert, grande studioso di precinema e membro attivo della Magic Lantern Society. Il video è stato gentilmente fornito al museo per consentire ai nostri visitatori di scoprire e apprezzare il fascino di un antico strumento che ha rivoluzionato la fruizione dell'immagine. La proiezione consentirà di ammirare sul grande schermo le immagini meravigliose dei vetrini d’epoca, una selezione di paesaggi incantevoli e animazioni sorprendenti, vedute panoramiche di città, paesaggi, dissolvenze, scene fantastiche e di vita quotidiana.

La lanterna magica, un tempo considerata una tecnologia all'avanguardia, oggi è diventata un'arte rara e preziosa, ma lanternisti come Martin Gilbert, con talento e passione, l'hanno riportata in vita in tutta la sua bellezza e complessità. Sarà un'occasione imperdibile per scoprire la magia della proiezione e vivere un'esperienza coinvolgente e suggestiva che unisce storia, tecnica e fascino visivo.

La partecipazione alla proiezione è inclusa nel biglietto d'ingresso al museo. Saranno organizzati due turni, il primo alle ore 11 e il secondo alle 14.

I posti sono limitati, pertanto consigliamo di prenotare in anticipo scrivendo a info@minicizotti.it o chiamando al 049-8763838.

