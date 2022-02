“Il mago di Oz ”, spettacolo della rassegna famiglie al teatro ai Colli

I favolosi personaggi del Mago di Oz arrivano al Teatro ai Colli domenica 20 febbraio 2022 (ore 16.30) per un nuovo appuntamento della rassegna Famiglie a teatro, in una produzione di Fondazione Aida e Febo Teatro. Chi non conosce la storia di Dorothy che con le sue scarpette magiche si ritrova in un mondo tutto nuovo, pieno di strani personaggi e nuovi amici da aiutare e conoscere?. Il Mago di Oz, il celebre romanzo firmato da L. Frank Baum nel 1900, ha avuto successo tra le pagine come al cinema, e grazie alla co-produzione di Fondazione Aida e Febo Teatro e alla regia di Pino Costalunga arriva sul palcoscenico.

Dorothy, la bambina che vive con gli zii in una fattoria, viene scaraventata da un ciclone improvviso nel villaggio dei Succhialimoni, dove trova degli ometti bizzarri che la ringraziano perchè ha ucciso la Strega cattiva dell’Est, schiacciata dalla caduta della sua casa. Con i nuovi amici lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco, andrà alla ricerca del Mago di Oz, l’unico che può riportarla nel suo paese. Rivolgendosi direttamente al testo di Baum, la produzione ha cercato di evidenziarne l’aspetto più “fantastico” legato a quell’esperienza attraverso cui tutti passano: quel pericoloso e tortuoso cammino che è il crescere, il diventare grandi.

In breve

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Domenica 20 febbraio 2022, ore 16.30

Il mago di Oz

Fondazione Aida/Febo Teatro

Ingresso unico: 6 euro

