Mahmood con “L’incredibile tour 2022” live al Gran teatro Geox di Padova

L’incredibile tour 2022 di Mahmood si arricchisce di un nuovo appuntamento previsto il 10 maggio 2022 al Gran Teatro Geox di Padova per quello che diventa il primo concerto italiano dell’artista recentemente uscito con il nuovo album “Ghettolimpo” (Universal). Un inarrestabile successo quello di Mahmood che ad oggi conta un totale di 16 dischi di platino, 8 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming.

Quando ha concepito l’album “Ghettolimpo”, Mahmood ha scelto che ogni brano fosse associato a un personaggio, che ogni canzone avesse una forma a cui gli occhi potessero guardare, a partire da Inuyasha, chiaro tributo a Rumiko Takahashi. Il passo successivo è stato realizzare il racconto di tutte le canzoni dell’album proprio sotto forma di fumetto, in collaborazione con la crew di Shockdom, una delle case editrici più all’avanguardia in Italia, nonché editore della rivista “Manga Vibe”, dedicata esclusivamente al Manga italiano. Il volume, interamente curato da Mahmood, coinvolge quindi alcuni fra i migliori giovani fumettisti e sceneggiatori italiani offrendo un vero e proprio viaggio visivo nella sua anima.

L'evento

10 maggio 2022

21.15

Gran Teatro Geox - Padova

ACQUISTA ORA

Info web

https://zedlive.com/evento/live-mahmood/

https://www.facebook.com/zedlive

Foto articolo da comunicato stampa