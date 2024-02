Mal di schiena e dolori lombari, al Synlab Cemes open day con valutazione fisioterapica gratuita

Sono numerosi i problemi legati alla colonna vertebrale: dalla lombalgia alla lombosciatalgia, dall’ernia discale alla cervicalgia, solo per fare qualche esempio.

Sono migliaia le persone che soffrono di tali patologie e proprio per dare loro delle indicazioni dal punto di vista fisioterapico il centro Synlab Cemes, in via Boccaccio 106, ha organizzato per sabato 24 febbraio un open day.

Il pubblico potrà avere una valutazione fisioterapica gratuita e provare un corso di mantenimento a scelta tra ginnastica posturale, pilates terapeutico, rieducazione con pancafit e terapia miofasciale e training rieducativo individuale.

«I continui investimenti su macchinari, tecnologie di ultima generazione e professionisti sono orientati a fornire il miglior percorso terapeutico ai nostri pazienti – dichiara Cesare Gallorini, Direttore Regionale Synlba Nord Est- la giornata di sabato ha l’obiettivo di far conoscere queste opportunità».

Sarà possibile avere la valutazione fisioterapica fino ad esaurimento posti, per iscrizioni chiamare lo 049 8650111 o inviare un’e-mail a eventi.cemes@synlab.it.

