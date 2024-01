“Maledette. Le donne del mito” presentazione del libro di Francesca Ghedini al Museo Eremitani

Tracce quasi imperscrutabili, quali una veste sontuosa, un gomitolo, una corona, una lettera esibita e abbandonata, sono gli indizi che l’Autrice segue per ricostruire, in un serrato dialogo tra le fonti letterarie greche e latine e l’iconografia, le vicende di cinque grandi figure della tradizione occidentale. Come osserva Maria Grazia Ciani nella Prefazione, “lo scontro tra il logos e l’iconografia è spesso feroce, ma non è possibile evitare il confronto là dove l’arte traduce la poesia e la poesia si riflette nell’arte”.

Circe, Pasifae, Arianna, Fedra, Medea sono le protagoniste di queste pagine, dove amore e odio, tradimenti e malefici convivono con dati storici e artistici, ai quali si aggiunge quel pizzico di fantasia indispensabile per dare un’anima a queste donne nelle cui storie la parola si fa immagine e l’immagine tramanda talvolta una realtà diversa rispetto a quella codificata dai classici.

L’Autrice domina il materiale e lo racconta collegando con sapienza parola e dettaglio iconografico, mettendo il lettore in grado di cogliere la complessità degli intrecci e trasformandolo, quasi, in uno spettatore.

Dialogano con Francesca Ghedini

Margherita Tirelli, già Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto

Francesca Veronese, Musei Civici di Padova

Appuntamento giovedì 18 gennaio 2024, ore 17:30

