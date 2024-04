“Mamma a carico: mia figlia ha novant’anni”, lo spettacolo al Cinema Rex

Venerdì 5 aprile alle ore 20.30 al Cinema Rex in via Sant’Osvaldo 1 a Padova si terrà lo spettacolo dal titolo “Mamma a carico: mia figlia ha novant’anni” - organizzato dai dipartimenti di Psicologia generale e di Studi linguistici e letterari dell’Università degli Studi di Padova nell’ambito di “Avvicinamenti Appassionati. Sguardi sulla persona”, ciclo di appuntamenti dedicati alla divulgazione della ricerca e al suo dialogo con il linguaggio artistico e culturale nell’ambito delle iniziative di Terza Missione dell’ateneo - a cui seguirà un dialogo sul tema del caregiving e dell’invecchiamento.

Lo spettacolo “Mamma a carico: mia figlia ha novant’anni” di Gianna Colletti, con la regia di Gabriele Scotti, è un monologo struggente e ironico di una figlia di cinquant’anni, Gianna, e di una anziana ribelle di novant’anni, la madre malata di Alzheimer. Il pubblico ride e si commuove per questa storia personalissima ma universale che suscita empatia e affronta il tabù della vecchiaia coinvolgendo spettatori di ogni età. In Italia sono principalmente le donne ad accudire genitori fragili, trascorrono anni chiuse nelle loro solitudini senza alcuna possibilità di un confronto, di una parola che possa placare l’anima perennemente in subbuglio. Lo spettacolo è una condivisione necessaria, un aiuto per fare sentire meno sole le tante donne che si prendono cura dei loro cari.

A seguire Erika Borella, docente di Psicologia dell’invecchiamento nel dipartimento di Psicologia generale, e Cinzia Marigo psicologa e psicoterapeuta tratteranno il tema del caregiving e dell’invecchiamento.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

https://avvicinamenti.disll. unipd.it/mamma-a-carico/

Per maggiori informazioni: https://avvicinamenti.disll. unipd.it/

Gianna Coletti (attrice, autrice, cantante, chitarrista), lavora nella Compagnia Milanese di Piero Mazzarella. Collabora con svariati registi tra i quali Tato Russo del Teatro Bellini di Napoli, Pietro Garinei del Teatro Sistina di Roma, Andrée Ruth Shammah del Teatro Franco Parenti di Milano, Marco Bernardi del Teatro Stabile di Bolzano, Gino Landi, Carlo Mazzacurati, Giancarlo Sepe, Walter Manfrè, Antonio Syxty, Renzo Alessandri, Alberto Oliva, Emilio Russo, Roberto Recchia, Ivan Stefanutti, Dario D'Ambrosi, Gabriele Scotti. Per la televisione conduce “Fresco fresco”, programma pomeridiano di Rai 1, ed ha ruolo fisso nelle sit-com “Casa Vianello” e in “Cotti e mangiati” con F. Insinna, oltre a vantare partecipazioni in varie fiction. Con Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, lavora su diversi testi che riguardano la malattia mentale. È la protagonista del film “Tra cinque minuti in scena” di Laura Chiossone, uscito nel 2013 nelle sale italiane e vincitore di numerosi premi: Cicae Art Cinema ad Annecy, Fice miglior film indipendente, miglior film al Miff di Mosca. Nel 2017 debutta con lo spettacolo Mamma a carico: mia figlia ha novant’anni, regia di Gabriele Scotti, di cui è anche autrice.