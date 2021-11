"Mamme in movimento", ginnastica mamma-bambino dai 3 ai 10/11 mesi

Prezzo non disponibile

Attività motoria post-partum assieme al proprio bambino (in passeggino e fascia o altro supporto ergonomico).

Benefici a livello fisico ed emotivo:

L’incremento del metabolismo basale che permette di migliorare il consumo calorico e quindi di ridurre la massa grassa e la tonificazione muscolare

Il miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica

L’adattamento cardio-respiratorio

Aumento della coscienza-consapevolezza corporea

Contatto con altre mamme che stanno vivendo le stesse esperienze.

L’attività si svolge all’aperto (con copertura in caso di maltempo), così da beneficiare della luce solare e per aumentare l’ossigenazione. Conduce istruttrice sportiva (laurea magistrale scienze e tecniche dello sport). Primo appuntamento il 4 novembre 2021.

Informazioni e contatti

In quanto attività all'aperto e in piccolo gruppo non serve greenpass. Su iscrizione, posti limitati.

Web: https://assinsieme.com/web/index.php/mamme-in-movimento/.

