Il mandolino storico in concerto alla Chiesa di Santa Caterina

Nella suggestiva ambientazione della Chiesa di Santa Caterina (via Cesare Battisti 245, Padova), dove riposa Giuseppe Tartini, domani, sabato 6 aprile, alle ore 18, avrà luogo il concerto finale aperto al pubblico della Masterclass di Mandolino tenuta al Conservatorio “Cesare Pollini” da Anna Schivazappa, fra le più apprezzate interpreti di questo strumento a condurre una ricerca approfondita sul repertorio barocco e classico.

Scarica il depliant

La musicista si esibisce regolarmente in importanti festival e stagioni concertistiche, in Europa e all’estero, e collabora come solista e camerista con prestigiosi ensemble internazionali, come Il Giardino Armonico, Matheus, Pygmalion, Les Surprises e Jupiter. È solista e direttrice artistica dell’ensemble Pizzicar Galante, specializzato nell’esecuzione di brani per mandolino e basso continuo su strumenti originali o copie filologiche (tre incisioni premiate dalla critica e oltre 50 concerti in tutto il mondo). Anna Schivazappa è inoltre docente di mandolino presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e dottore di ricerca in musicologia presso l’Università Sorbonne di Parigi ed è invitata dalle maggiori istituzioni musicali per conferenze, seminari e masterclass. Suona un mandolino napoletano “Antonius Vinaccia” del 1768. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma

Carlo Cecere (1706-1761)

Sinfonia a due mandolini e basso in sol maggiore

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per mandolino in do maggiore RV 425

Solista: Nicola Marzanati

Concerto per mandolino in re maggiore RV 93

Solista: Matteo Scovazzo

Concerto per due mandolini in sol maggiore RV 532

Solisti: Matteo Krstic e Cristina Liberi

Concerto in sol maggiore per archi e cembalo RV 151 “Alla rustica”

Giovanni Battista Gervasio (1725-1785)

Sinfonia a due mandolini e basso in re maggiore

Mandolini e mandole

Filippo Bellomare, Davide Fabbri, Maria Rita Ferrara, Matteo Krstic, Edoardo Lazzarin, Cristina Liberi, Nicola Marzanati, Matteo Scovazzo

Chitarre

Maria Rita Ferrara, Niccolò Marcozzi, Matteo Scovazzo

Maria Cleofe Miotti, Anna Schivazappa

mandolini e direzione musicale

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-news-dettaglio/id-3965-titolo-concerto+finale+della+masterclass+di+mandolino.html