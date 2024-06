"Manfred" di George G. Byron il 16 giugno 2024. In un castello isolato sulla cima delle Alpi svizzere, il nobile Manfred vive lacerato dal senso di colpa per il sentimento amoroso, travalicante il limite fraterno, verso la sorella Astarte e dal rimorso per non aver saputo impedire la morte di lei. Dotato di poteri arcani ed esoterici, invoca dapprima gli spiriti dei defunti, poi la Strega delle Alpi e infine l’Abate di San Maurizio, nella speranza di ottenere pace al suo tormento. Ma tutto risulta vano: andrà in contro alla morte, consegnandosi ad essa come mero fenomeno naturale, rifiutando le lusinghe dei poteri occulti e di quelli della redenzione, lontano sia dall’inferno che dal paradiso.

In occasione del bicentenario della morte di Lord George Gordon Byron, Fabio Gemo e Andrea Bassato rivisitano un suo closet drama (poema drammatico concepito non per la rappresentazione scenica, ma per la lettura ad alta voce), scritto nel 1816, intriso - ad un tempo - di echi metafisici e rimandi autobiografici. La chiave interpretativa adottata, a differenza dagli allestimenti teatrali del passato, è quella di una rilettura alternativa che tende a ridurre allo stretto necessario l’enfasi tragica ed agitata del suo esteriore carattere romantico, per evidenziarne, nella sua essenzialità e nella sua potenza trattenuta e quasi implosa, la componente più moderna della malinconia, della nostalgia e del rimpianto. La scarnificazione degli elementi più accesamente drammatici lascia così trasparire ed emergere una sensibilità più vicina ed empatica al Male di vivere dell’uomo moderno, dove i silenzi, le pause, ed il regno del non detto assumono una rilevanza pari a quella delle parole.

Lo spettacolo vi condurrà attraverso le profondità dell'animo umano e le meraviglie della natura, in un'esperienza teatrale che unisce l’urgenza delle parole di Lord Byron con l'intensità della musica eseguita dal vivo e in grado di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i tormenti interiori e le fragili speranze del protagonista. La voce recitante di Fabio Gemo, attraverso un'interpretazione partecipata e coinvolgente, dà vita ai versi di Byron, guidando gli spettatori attraverso le profondità dell'anima. La voce si trasforma in uno strumento narrativo potente, capace di catturare l'attenzione dell'audience e di trasmettere tutta la complessità emotiva del poema e le sue sfumature più nascoste.

Accanto alla voce recitante, le musiche originali di Andrea Bassato, eseguite dal vivo, aggiungono un ulteriore strato di profondità e intensità allo spettacolo. Il pianoforte e il violino si susseguono armoniosamente per creare un'atmosfera evocativa che indaga ulteriormente i possibili significati delle parole di Byron, sottolineando i momenti di tensione, di tristezza, di speranza e di disillusione. Attraverso questa fusione di parole e musica, lo spettacolo esplora i temi universali dell'amore, della colpa, del pentimento e della ricerca spirituale, offrendo al pubblico una riflessione profonda sull'essenza stessa dell'umanità.