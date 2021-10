VERGOGNA! - Presidio per il DDL Zan davanti a palazzo Moroni

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1071387413676604

"Sabato 30 ottobre ore 16.30 di fronte a Palazzo Moroni.

L’approvazione della tagliola leghista e lo stop alla discussione del DDL Zan al Senato sono un messaggio molto chiaro della classe politica di questo Paese alla comunità LGBTI, alle donne e alle persone con disabilità: il totale disinteresse.

I risultati del voto ci dicono che non solo le destre sovraniste,i finto-liberali, o gli opportunisti di Italia Viva, ma anche parte dei partiti in cui militano i parlamentari firmatari della legge, sono responsabili dell’affossamento della legge.

Pertanto Sabato 30 ottobre alle 16.30 saremo presenti con un presidio di fronte a Palazzo Moroni, per rappresentare la risposta della società civile alla misoginia, all’abilismo e all’omobitransfobia che permea il nostro Paese e che si è espresso oggi attraverso il voto al Senato.

Se il Parlamento non è all’altezza delle sfide del nostro tempo lo saranno le persone, le associazioni, le reti informali che da tempo lottano contro l’omobitransfobia, la misoginia e l’abilismo, emergenze sociali a cui anche oggi come già tante volte in passato lo Stato ha voltato le spalle."

