Un presidio dopo le parole del Ministro degli Interni, "L’umanità non può aspettare - contro la violenza dei confini!"

"Le parole del Ministro degli Interni aggiungono una sensazione di grande rabbia al sentimento di orrore e indignazione provato dopo la notizia della morte di oltre 60 persone tra uomini, donne e minori a seguito del naufragio avvenuto nei pressi della costa della Calabria domenica scorsa, l’ennesimo di una lunga, tragica, serie.

Il Ministro dice che la disperazione non è un buon motivo per partire, per mettersi in mare, e che il problema è bloccare le partenze. Sono parole inaccettabili che ci indignano e che non possiamo tollerare, ma che non sorprendono.

Sono parole violente e irrispettose di quelle vite perse esattamente come violento ed irrispettoso è il “Decreto Piantedosi” da poco approvato alla Camera dei Deputati, un provvedimento legislativo che si presenta come feroce attacco verso la vita, i diritti e la libertà di chi tenta di attraversare il Mediterraneo per rivendicare condizioni migliori di esistenza. Perché caro Ministro non è il mare agitato la causa di queste morti e neppure l’avventurismo di chi parte, è gravissimo solo pensarlo.

Quelle davanti ai nostri occhi, e sulle coscienze di chi ci governa, sono stragi istituzionali, di Stato ed europee, conseguenza diretta di politiche migratorie che non prevedono tragitti sicuri per migrare, effetto inevitabile di strategie di “gestione” delle migrazioni trasversalmente imperniate - da Minniti a Piantedosi passando per Lamorgese e Salvini - sui sistematici respingimenti agevolati dai vergognosi accordi con la Libia e sulla criminalizzazione e repressione delle ONG impegnate in operazioni di salvataggio. Dinamiche e approcci istituzionali di razzializzazione e disprezzo per la dignità che continuano, per chi approda in vita sulle nostre coste, negli “Hotspot”, nei settori di iper-sfruttamento del lavoro migrante, nei CPR, ma anche in buona parte delle strutture di “accoglienza”.

L'appuntamento

Sabato 4 marzo alle ore 11.30 invitiamo tutta la Padova antirazzista, democratica e solidale a manifestare di fronte alla Prefettura per esprimere tutta l’indignazione che in questi giorni si sta accumulando contro chi disprezza la vita e la dignità delle persone migranti attraverso parole e politiche vergognose e infami.

Invitiamo tutte/i a venire in piazza per essere a nostro modo vicine/i e complici delle donne e degli uomini che migrano e che con la loro forza, ostinazione e determinazione, non smettono di desiderare una vita migliore, di rivendicare un presente e un futuro libero e degno, di sfidare la violenza dei confini!

INVITIAMO A PARTECIPARE SENZA BANDIERE!!

la sede di Coalizione Civica in Riviera Ponti Romani 44 sarà aperta dalle 9.30 per preparare l'allestimento!

Coalizione Civica Per Padova, Open Your Borders, Adl COBAS Padova

Adesioni (in aggiornamento):

ACLI Padova, Amnesty International, ANOLF Padova Rovigo, ANPI Padova, ARCI Padova, Arcigay Tralaltro Padova APS, Ass.Mimosa, Assopace, Beati i Costruttori di Pace, Boramosa APS, Centro Pandora, Centro Veneto Progetti Donna Auser, Coalizione Civica Cadoneghe, Coalizione Civica Vicenza, Coop.sociale Percorso Vita onlus, CIAI, CGIL Padova, CISL Padova, Donne in Nero, Equality coop.sociale, Europa Verde Padova, GIT Banca Etica Padova, Io Accolgo, La strada giusta ODV - Sp. Avvocato di strada Padova, Legambiente Padova, Libera Padova, Lottodognimese, Medici Senza Frontiere Padova, Mediterranea Padova, MiLeggi Diritti ad alta voce, Non Una di Meno, Open Gates, Orizzonti Cooperativa Sociale, Padova Insieme, Partito Democratico Padova, Polisportiva San Precario, Possibile Padova, Potere al Popolo, Priorità alla scuola Padova, Quadrato meticcio, Rete di Coop. educativa "C'è speranza se accade", Rete Radié Resch Padova, Rete Studenti Medi Padova, Rifondazione Comunista Padova, Sinistra Italiana Padova, SineModo APS, Spazio Catai, Sportello Sociale di via Bajardi, Tutta nostra la città, UDU Padova, UIL Padova, UP-Su la testa!, Voci globali APS, Veneto che Vogliamo.

Info web

https://www.facebook.com/events/726867855813461/"

