"Sì alla pace, no alla guerra!", la manifestazione in piazza del Santo a Padova

In questi giorni di mobilitazione di eserciti, nella tensione tra Russia e Ucraina, la manifestazione "Sì alla pace, no alla guerra" vuole lanciare un messaggio chiaro ai governanti e alla coscienza collettiva, perché da troppo tempo non si manifesta per la pace.

Sarà una manifestazione senza bandiere, aperta a tutta la cittadinanza e alle associazioni e organizzazioni della società civile, con l’unica appartenenza della pace, per dire un “no” convinto alla minaccia di un conflitto in Europa. L’appuntamento è alle 15 in piazza del Santo a Padova.

Interverranno la responsabile di Sant’Egidio Veneto, Alessandra Coin, il rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina, e alcuni testimoni delle guerre che hanno segnato l’inizio di questo secolo.

La Comunità di Sant’Egidio lancia il suo appello ad unirsi alla manifestazione di domenica per chiedere che si continui a negoziare e non si ricorra alle armi, vera follia al solo parlarne, avventura senza ritorno.

