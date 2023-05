Venerdì 5 maggio 2023 alle ore 18 presso palazzo Zacco-Armeni in Prato della Valle al n° 82, l'associazione San Daniele Aps organizza una conferenza dal titolo "Il Mantegna ritrovato? Una proposta di attribuzione". Alfredo Balzanelli, studioso e divulgatore, nelle sue accurate ricerche ha trovato non solo una cappella sconosciuta a Lonigo, commissionata del marchese Francesco II Gonzaga tra il 1494 ed il 1495, ma ha saputo individuare gli architetti e gli artisti tra cui il padovano Andrea Mantegna. La notizia dell’attribuzione, se confermata, sarebbe un’importante tassello per la comprensione degli scambi artistici tra Mantova, Verona, Padova e Lonigo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: associazionesandaniele.it.