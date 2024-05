Manuela Racci presenta a villa Obizzi “Raccontami di Dante e Beatrice: il viaggio dell’amore che salva”

Il prossimo martedì 28 maggio dalle ore 20.30, presso la Sala Verdi di Villa Obizzi, il comune di Albignasego organizza un evento dedicato a tutti gli amanti della letteratura e della poesia. Manuela Racci, nota docente ed esperta di libroterapia, nonché autrice di successo e conferenziera di fama nazionale, presenterà il suo ultimo libro intitolato “Raccontami di Dante e Beatrice: Il Viaggio dell'Amore che Salva”.

Manuela Racci, vincitrice di premi letterari internazionali e protagonista di numerosi convegni dedicati alla poesia, filosofia e metafisica, è conosciuta per la sua capacità di toccare le corde più profonde dell'animo umano attraverso le sue opere. Il libro, che ha ricevuto il prestigioso premio internazionale al Festival di Spoleto, esplora il leggendario amore tra Dante e Beatrice, offrendo una prospettiva unica e affascinante.

«È un grande piacere avere come ospite l’autrice del libro “Raccontami di Dante e Beatrice” – racconta Marco Mazzucato assessore alla cultura – con lei avremo la possibilità di vivere un vero e proprio viaggio dell'anima alla scoperta dell'amore puro ed eterno, attraverso le parole della filosofa autrice del libro».

l libro racconta la storia di Letizia, una vecchia professoressa di italiano, e della sua nipote Ginevra. Ambientato in una casa sul mare, sulla soglia di una sacra pineta, il racconto si snoda tra le passioni letterarie di Letizia, perdutamente innamorata di Dante, e la giovane Ginevra, cresciuta nel culto di quell'amore trasmesso dalla nonna. Letizia, con il suo amore per la letteratura, riesce a trasmettere alla nipote la bellezza e la forza delle storie, dei miti e delle fiabe, e in particolare la più grande storia d'amore, quella di Dante e Beatrice. Due anime affini, legate da segrete corrispondenze interiori, divise dalla vita ma unite per sempre nella letteratura e nel ricordo.

«L'ingresso all'evento è libero fino ad esaurimento posti – conclude l’assessore – una grande occasione per incontrarsi, confrontarsi ma allo stesso tempo vivere un momento personale capace di rispondere alle vostre domande interiori».

Foto articolo da comunicato stampa