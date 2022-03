“Run into art”, tutte le informazioni della Padova Marathon 2022

Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio.

Quest’anno la Padova Marathon si connota con lo slogan “Run into art”, legandosi a Padova Urbs picta, patrimonio mondiale Unesco.

Appuntamento domenica 24 aprile.

L’edizione 2022 prevede la maratona di 42,195 km, la mezza maratona di 21,091 km, le Stracittadine di 10, 5 e 1 km, oltre all’area Expo e ad una serie di eventi.

Le modalità e i costi d’iscrizione, le informazioni sui percorsi, gli orari della manifestazione e il programma delle iniziative sono disponibili sul sito della Padova Marathon .

La manifestazione, organizzata da Assindustria Sport Padova, è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova.

Modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità del trasporto pubblico e privato verranno indicate appena disponibili.

Per informazioni

Assindustria Sport

Stadio Daciano Colbachini, piazzale Azzurri d’Italia - Padova

telefono 049 5002500

email info@padovamarathon.com

sito https://www.padovamarathon.com/it/

Info web

https://www.facebook.com/padovamarathon

https://www.padovamarathon.com/it/

