“Notte alla liquirizia”, la 27esima maratona cinematografica di Ferragosto a palazzo Zuckermann

Le iniziative della Promovies per chi resta in città a Ferragosto. La più lunga notte cinematografica dell’anno che si rinnova da 27 anni a Padova! “La 27° maratona cinematografica di Ferragosto”.

Domenica 14 agosto

La più lunga e più attesa notte cinematografica dell’anno torna puntuale a Padova domenica 14 agosto. E’ la “Maratona Cinematografica di Ferragosto”, ideata dalla Promovies di Padova che si tiene per il 27° anno consecutivo e che quest’anno è spostata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova al Giardino di Palazzo Zuckermann in Corso Garibaldi, 33 - Padova con proiezioni non-stop.

Una tradizione dell’estate padovana che quest’anno è dedicata ai film, caratterizzati dalle varie sfaccettature del viaggio ed è denominata “Notte alla liquirizia”. E per festeggiare la festa a tutti gli spettatori verrà offerta dagli organizzatori della liquirizia da degustare per rendere ancor più piacevole la lunga serata.

Ore 21

Aprirà la lunga nottata cinematografica alle ore 21 il pluripremiato film: LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson. Una corsa selvaggia attraverso la vita di Hollywood degli anni ‘70, una storia d’amore ma anche un racconto sulla giovinezza come età delle possibilità e delle libertà. Un gioiello cinematografico interpretato da un cast stellare tra cui i protagonisti (debuttanti) Cooper Hoffman, figlio del defunto Philip Seymour Hoffman (uno degli storici compagni di viaggio di Anderson) e Alana Haim (uno dei tre membri della band indie-rock Haim, nel ruolo di Alana Kane), Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie e Tom Waits, oltre a Maya Rudolph e tanti altri.

Ambientato nella Los Angeles dei primi anni ‘70 il film racconta la storia di Gary e Alana che si incontrano per la prima volta. Lui è un adolescente, un giovane attore vivace e intraprendente, lei ha venticinque anni e sembra già guardare alla vita con uno sguardo disincantato e maturo. Gary le dichiara subito il suo amore, Alana lo rifiuta e lui insiste, poi lei accetta un appuntamento. Lui avvia una nuova attività e Alana inizia a lavorare con lui. Lei trova un altro lavoro, lui si impegna in un nuovo progetto. In una lunga e quasi infinita estate, i due si respingono e si attraggono, si rincorrono, si perdono e si ritrovano mille volte. Licorice Pizza designa il mondo irreale dei ricordi, dove tutto è possibile, tutto può accadere e l’estate non finisce mai. “La pizza alla liquirizia” è uno stato dello spirito, una fede adolescenziale quasi impossibile da catturare.

Ore 23

Il secondo appuntamento della maratona alle ore 23 è con la proiezione-riscoperta del film “Liquirizia” (1979) del regista si successo degli anni ‘70/’80, il padovano Salvatore Samperi che racconta della rivalità tra due scuole superiori a Padova e che fu considerato la risposta italiana ad “American Graffiti”, interpretato dagli allora esordienti Christian De Sica, Teo Teocoli e con una prorompente Barbara Bouchet affiancata da Carmen Russo. Ma ci sono anche Jenny Tamburi, Eros Pagni, Giancarlo Magalli, Ricky Gianco… Film degli anni ‘70 decisamente curioso è ambientato a Padova e vede protagonisti due gruppi di studenti - i Liceali di terza e i ragionieri del Tecnico che decidono, per festeggiare la fine delle lezioni, di organizzare uno spettacolo d’arte varia. Soliti, durante l’anno, a sfidarsi sui campi da gioco e in altri modi, essi vogliono ora confrontarsi sul palcoscenico. Capeggiati da Carletto, che vuol fare il regista, i liceali preparano “numeri” raffinati, da teatro d’élite; i ragionieri, guidati da Fulvio, ripiegano sul varietà e le canzoni. Un insuccesso totale “premia” allo stesso modo gli uni e gli altri. Un anziano impiegato comunale riesce, con una serie di indiavolati “rock ‘n roll”, a impedire che gli spettatori continuino a starnazzare e a litigare fra loro, e si ritrovino uniti, invece; nella completa distruzione del teatrino. Finita la “festa”, Carletto si iscriverà all’Accademia d’Arte Drammatica, mentre Fulvio, che è stato costretto a sposare una compagna di scuola, finirà come commesso in un negozio di scarpe.

La conclusione

A seguire concluderà la 27° Maratona Cinematografica di Ferragosto il divertente e storico cartoon animato del 1944 dal titolo “Una giornata sbagliata” di Jack Hannah con protagonista Paperino che si sveglia e, vedendo che è una bella giornata, esce per andare a giocare a golf. Nel momento in cui esce di casa, però, comincia un temporale, così è costretto a tornare in casa. Sedutosi su una poltrona, Paperino mangia della liquirizia e, vedendo la lingua nera, crede di essere malato. Qui, Quo e Qua ne approfittano così per fargli una serie di scherzi, fino a fargli credere di essere in punto di morte…

Ingresso unico alla serata valevole per tutte le proiezioni: 7 euro interi, 6 euro ridotti (tesserati Arena Romana Promovies 2022).

Lunedì 15 agosto

Lunedì 15 agosto il ferragosto al cinema continua con “Ferragosto al Cinema ragazzi!” con l’ultimo film di animazione firmato dalla Disney dal titolo “Encanto” , un piacevolissimo film musicale sul senso della famiglia e della comunità con inizio proiezione alle ore 21.

Sabato 13 agosto

