"Maratona Impro'" di Cambiscena a Limena, 12 ore continuative di Teatro di Improvvisazione

Il 30 luglio ci saranno 12 ore di teatro di Improvvisazione Senza Sosta, dalle 12 alle 24, presso il teatro "Falcone e Borsellino" - via Roma 44 a Limena (PD).

Se non sai cosa sia l'improvvisazione teatrale, questa è l'occasione giusta per cominciare a capirlo divertendoti.

Potrai arrivare in qualsiasi momento, andare via in qualsiasi momento, tornare in qualsiasi momento. L'entrata sarà ad offerta libera ed i nostri attori, dandosi il turno ogni ora, daranno il massimo per farvi divertire!

Due squadre - la Rossa e la Blu - si affronteranno per tutta la durata della Maratona.

Sulla base di spunti assolutamente improvvisati vi faranno ridere, viaggiare, pensare, piangere, immaginare grazie anche alle musiche - rigorosamente improvvisate - create al momento dai musicisti che si daranno il cambio sul palco.

Il pubblico avrà l'onere e l'onore di rispondere ad eventuali richieste di suggerimenti e votare le improvvisazioni che più gli piaceranno, decretando la squadra vincitrice e che avrà conseguito il punteggio più alto di qualsiasi altro incontro di Improvvisazione!

Lo spettacolo si terrà con qualsiasi meteo, data la disponiblità di spazio sia all'aperto che al chiuso.

Ci sarà un punto ristoro a disposizione del pubblico.

Quando: 30 luglio 2022 - dalle 12 alle 24

Dove: presso il teatro "Falcone e Borsellino" - via Roma 44 - Limena (PD)

Organizzazione a cura di: Associazione Culturale CambiScena

Direzione artistica a cura di: Teatro a Molla

In collaborazione con: Comune di Limena + CAST

Con il patrocinio di: Improteatro + Uilt (Unione Italiana Libero Teatro)

Info web

https://cambiscena.it/index.php/component/k2/item/43-maratona-impro-al-teatro-falcone-borsellino-a-limena

Foto articolo da https://cambiscena.it/index.php/component/k2/item/43-maratona-impro-al-teatro-falcone-borsellino-a-limena