“Leggendo tra le cime”, la Maratona di lettura 2022 in biblioteca di Casalserugo

In occasione della Maratona regionale di Lettura 2022, la Biblioteca comunale e il Gruppo di Lettura “Di Pagina in Pagina” presentano “Leggendo tra le cime”: un incontro aperto a tutti nel quale riscopriremo e commenteremo alcuni fra i più bei romanzi dedicati alla montagna come luogo di incontro e di scontro, di morte e di rinascita.

L’appuntamento per venerdì 30 settembre alle ore 18 alla Biblioteca comunale.

L’ingresso libero, la prenotazione gradita. Si raccomanda l’uso di idoneo repellente antizanzare. Maggiori informazioni in biblioteca

«È un’occasione per ritagliarsi uno spazio prezioso per s stessi, per la cultura, per il proprio benessere! Vi aspettiamo!»

Info web

https://www.comune.casalserugo.pd.it/c028028/po/mostra_news.php?id=88&area=H