Maratona “Il Veneto legge”, tutti gli eventi in programma

Le biblioteche Civiche di Padova partecipano anche quest'anno alla manifestazione “Il Veneto legge”, maratona di lettura promossa dall'Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai.

Venerdì 24 settembre 2021 “Il Veneto legge” nei luoghi deputati ma anche nelle case private, nei luoghi delle istituzioni e nelle case di riposo, in carcere o in un parco, negli esercizi commerciali o anche on line; leggeremo per i bambini, gli adulti, per chi legge e chi ancora non ha imparato, per i lettori forti e i non-lettori, per affermare il valore sociale della lettura.

Il tema principale che guiderà le letture di quest’anno è l’acqua nelle sue più ampie e ardite declinazioni. Sarà affiancato poi da altri sottotemi: Venezia 1600, Dante 700 ed i centenari di Andrea Zanzotto, Mario Rigoni Stern, Rodolfo Sonego.

