Al teatro Verdi di Padova va in scena la ‘Maratona’ Universerìe, quattro episodi in un'unica serata

Quattro episodi in un’unica serata. Una vera e propria maratona. Giovedì 30 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Verdi di Padova, va in scena Riscrivere di sé, l’ottava stagione di Universerìe. Un autoscatto dei giovani universitari, per la prima volta autori e attori di un format originale. Un progetto della compagnia Amor Vacui, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale e promosso insieme all'Università degli Studi di Padova.

Gli universitari coinvolti hanno partecipato, nei mesi scorsi, ad una prima fase laboratoriale in cui hanno avuto modo di conoscersi e contribuire attivamente alla raccolta dei materiali necessari per la stesura degli episodi. Si sono occupati poi della scrittura condivisa e della messa in scena. Proprio in questa fase gli episodi scritti durante il percorso di writing room hanno preso forma scenica. E, dopo aver debuttato al Teatro Maddalene, un episodio alla volta, ora i giovani studenti sono pronti a ‘correre’ questa ‘maratona’. Due ore circa di spettacolo per portare a temine l’edizione 2024 di Universerìe, regalando al pubblico una fotografia della loro generazione.

Una finestra aperta sulle sfide, le vittorie, i fallimenti e i contrattempi degli studenti dell’Ateneo di Padova. Un’occasione per dar voce a storie autentiche attraverso il teatro. Un’opportunità per costruire insieme ai partecipanti e al pubblico un ambiente accogliente e sicuro dove ognuno possa raccontarsi per quello che è realmente e non per ciò che dovrebbe essere. Il tutto su uno dei palcoscenici più importanti della città.

I quattro episodi hanno preso spunto da momenti differenti, che corrispondono ai titoli di ogni puntata: Quando eravamo grandi e non lo sapevamo, Quando ci piaceva fare amicizia, Quando abbiamo iniziato a non capirci più niente, Quando qualcuno ci dirà cosa fare. La regia è di Eleonora Panizzo e Andrea Bellacicco, mentre il coordinamento drammaturgico è di Diego Scantamburlo e Francesca Lemmi.

Note di drammaturgia di Francesca Lemmi, Diego Scantamburlo

La scrittura di ciascun episodio del laboratorio di drammaturgia si è sviluppata nell’arco di tre giorni.

Il primo è stato dedicato all’ascolto e alla condivisione delle storie dei partecipanti, in relazione al tema dell'episodio. Questo scambio ha fornito il materiale per scrivere, nei successivi due giorni, scene che parlano della vita degli studenti e delle studentesse dell’università di Padova.

I testi che il laboratorio on stage porterà in scena sono il risultato dell’editing che abbiamo realizzato

sui testi prodotti per unificare il linguaggio narrativo. Nonostante il brevissimo tempo a disposizione, i ragazzi hanno superato ogni aspettativa, creando scene divertenti, ma capaci di catturare la complessità della loro generazione. La qualità dei loro testi ha reso il lavoro di editing molto più semplice, e la sfida maggiore è stata dover decidere cosa escludere per non sforare i 30 minuti di durata. Dopo otto anni, siamo ancora una volta colpiti da quanto questo progetto per noi sia ricco di scoperte e da quanto gli studenti si sentano coinvolti e si identifichino nelle scene che scrivono, regalandoci un pezzo di loro in ognuna di esse.

Note di regia di Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo

L’ottava stagione di Universerìe. Riscrivere di sè, è un invito a esplorare il mondo universitario di Padova a partire dall’esplorazione di se stessi. Attraverso gli occhi, le storie e la crescita dei suoi protagonisti e protagoniste. Siamo partiti da delle fotografie, dal raccontarci attraverso delle immagini… A volte, riguardando e raccontando delle fotografie, riusciamo a riattraversare quello che abbiamo vissuto notando fatti e particolari che era difficile mettere a fuoco mentre eravamo occupati a viverli. Creando una narrazione di noi possiamo guardarci e immaginarci, immaginandoci possiamo in qualche modo accedere ad un’immagine di futuro. Cambiando la narrazione di noi forse possiamo cambiare anche noi. Condividendo le narrazioni in uno spazio teatrale quante cose potremmo cambiare? Forse nessuna, forse tantissime, forse non le cambieremo direttamente noi, forse lo farà qualcuno che era con noi quel giorno.

Scrivere e mettere in scena una serie teatrale sul mondo universitario direttamente con le studentesse e gli studenti che lo stanno vivendo è un’occasione incredibile per noi come persone e come registi e registe. Abbiamo avuto la possibilità di condividere e ascoltare le storie dei partecipanti, le loro emozioni, i loro desideri ma anche le loro paure, i loro dubbi e le loro incertezze e molto spesso ci siamo accorti che coincidevano ancora con le nostre. Forse perché gli anni dell’Università coincidono con un potenziale passaggio alla vita adulta ammesso che anche noi abbiamo scoperto esattamente che cosa sia.

Giovedì 30 maggio ore 20.30

TEATRO VERDI – PADOVA

UNIVERSERIE VIII

Riscrivere di sè

Un progetto di Amor Vacui

drammaturgia condivisa dei partecipanti al laboratorio writing room: Maria Vittoria Agnelli, Gaia Bartuccio, Giulio Bruzzolo, Alessandra Carella, Lavinia Chiavelli Menini, Messua Mazzetto, Marta Salin

in scena i partecipanti del laboratorio on stage: Giulio Bruzzolo, Alessandra Carella, Antonia Catozzo, Francesco Giorgi, Mario La Rosa, Francesca Romana Lanza, Gabriele Mozzato, Maria Elena Porcu, Elena Salvia, Alexandra Zaniolo

coordinamento drammaturgico Diego Scantamburlo, Francesca Lemmi

regia Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo

aiuto regia Leonardo Tosini

luci Gianluca Quaglio

produzione TSV - Teatro Nazionale

Biglietti

8 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/940_858_universerie_viii__stagione_completa

