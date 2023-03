Sono già 20mila le bici marchiate contro il furto, ecco in cosa consiste

Domenica 26 marzo, nell’ambito della festa della bicicletta che si è svolta in Piazza Insurrezione, è stata marchiata la bicicletta n. 20.000.

Con la bici c’è un legame affettivo

Il risultato è molto significativo perché dimostra la sensibilità degli abitanti di Padova verso un problema come il furto delle biciclette che, per i padovani sono non solo pratici mezzi di trasporto ma anche oggetti ai quali sono spesso legati anche affettivamente.

Padova su misura di bici

Padova, capitale della bici, è una città a misura di bicicletta dove diventa ogni giorno più importante garantire la sicurezza dei ciclisti non solo con percorsi scuri, ma anche contro il furto del proprio mezzo.

Il servizio di marchiatura è stato istituito dal Comune di Padova e gestito dai volontari della FIAB di Padova.

In cosa consiste

La marchiatura antifurto delle biciclette consiste nel punzonare sul telaio della bicicletta il codice fiscale del proprietario al quale viene rilasciata una tesserina magnetica con i dati personali e della bici.

Quando poterlo fare

Tale servizio è effettuato tutti i sabati non festivi dalle 10 alle 12, seguendo il calendario scolastico, nella sede di Viale Codalunga 1bis..

Vengono effettuate anche marchiature all’esterno in postazioni di vari enti (Università, Ospedale, ULSS6, mercati, ecc.).

Il calendario completo si può leggere su www.padovanet.it, dove si trovano anche tutte le indicazioni per la marchiatura.

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20230331/comunicato-stampa-marchiata-contro-il-furto-la-bicicletta-numero-20000

