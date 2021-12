Un aiuto contro i furti: torna il servizio di marchiatura gratuita delle biciclette

Sabato 11 dicembre riprende il servizio di marchiatura antifurto delle biciclette, organizzato dal Comune di Padova e gestito dalla FIAB - Amici della bicicletta di Padova, in viale Codalunga 1bis.

«Oramai siamo vicini al traguardo delle 19mila biciclette marchiate – afferma l’assessore Andrea Ragona - una soluzione importante per un problema, quello dei furti delle biciclette, molto sentito dai padovani. Ma è importante proseguire e promuovere l’iniziativa al meglio, perché più biciclette vengono marchiate, più i furti vengono scoraggiati».

La marchiatura consiste nell’incidere il codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta; viene quindi rilasciato un tesserino (badge) con i dati del proprietario e della bicicletta, da presentare alle autorità competenti in caso di denuncia per furto.Il servizio, gratuito, si svolge tutti i sabati non festivi, dalle ore 10 alle 12, in viale Codalunga 1bis.

Bisogna presentarsi con un documento di identità valido e con il codice fiscale.

In caso di smarrimento della "bicicard" è possibile richiedere la ristampa con un costo di 2 euro.

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/marcatura-biciclette