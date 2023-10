Un aiuto contro i furti: torna il servizio di marchiatura delle biciclette

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Traguardo importante per la marchiatura delle biciclette. L'Amministrazione Comunale, per contrastare i furti di biciclette, ha adottato un sistema di marcatura che permette di rintracciare, nei casi di ritrovamento della bicicletta, il legittimo proprietario. La marchiatura consiste nella punzonatura del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta e l'applicazione di un’etichetta indelebile con lo stemma del comune di Padova. La città di Padova, con questa procedura d’identificazione, dà la possibilità alle Forze dell'Ordine, in caso di ritrovamento, di risalire facilmente al proprietario.

Mercoledì 25 ottobre, nel corso della giornata di marchiatura all’Università di Padova, è stata marchiata la bicicletta numero 21.000 a Teresa Fassetta. Un motivo di orgoglio anche per gli Amici della bicicletta di Padova che dal 2009 gestiscono, per conto dell’Amministrazione Comunale, questo servizio.

Sabato 28 ottobre in Piazza delle Erbe si terrà l’ultima marchiatura esterna per quest’anno: l’appuntamento è tra le 9 e le 12.

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/marcatura-biciclette

https://www.padovanet.it/notizia/20231027/comunicato-stampa-marchiatura-antifurto-delle-biciclette-raggiunto-il-numero-21000