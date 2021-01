Miriamo alla pace: "conoscere" è il tema della terza tavola rotonda online

Miriamo alla pace è l’appuntamento in programma domenica 17 gennaio, alle ore 18.30, sul canale YouTube della Diocesi di Padova e sui profili social. È una tavola rotonda organizzata dalla Diocesi di Padova all’interno del percorso interdiocesano Passi di pace proposto quest’anno al posto della marcia per la pace, impossibile da realizzare causa pandemia.

La tavola rotonda vedrà il saluto del vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla e i contributi di Lisa Clark, dei Beati i costruttori di pace e co-presidente dell’International Peace Bureau; Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo; Claudio Cefaloni, redattore di Città Nuova, padre Mario Menin, direttore di Missione Oggi. Modera Luca Bortoli, direttore del settimanale diocesano di Padova La Difesa del popolo.

Sul tavolo le questioni legate al tema del disarmo (finanziamenti, investimenti, banche…).

La tavola rotonda si inserisce infatti in quello che sette diocesi del Triveneto – Padova, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Trento, Treviso, Vicenza e Vittorio Veneto – hanno costruito e chiamato “Cammino disarmante”, un percorso di pace interdiocesano avviato nel mese di gennaio 2021 e contraddistinto da una serie di appuntamenti on line che segnano sei passi di consapevolezza e impegno unire, pregare, conoscere, ascoltare, sperare, dialogare.

Rendendosi impossibile praticare la consueta formula della Marcia per la pace è stato pensato un calendario di appuntamenti che è partito dal 1° gennaio 2021. Ogni diocesi si impegnata in qualche iniziativa o nella sensibilizzazione e sostegno alle iniziative che hanno visto collaborare numerose associazioni e realtà dei territori coinvolti: Azione cattolica, Agesci, Acli, Movimento dei Focolari, Associazione Comunità Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, Beati i costruttori di Pace, Rete italiana pace e disarmo, Coordinamento Libera, Associazione Giustizia e Pace, Non dalla guerra; e una serie di realtà di Thiene (comunità particolarmente coinvolta nella progettazione): Comune, Patronato San Gaetano, Istituto Santa Dorotea, Scout, l’Italia che resiste, associazione Solidarietà in azione, Cellule parrocchiali di evangelizzazione, Progetto giovani.

«Abbiamo deciso di “unirci” per pensare e organizzare il “tempo della pace” e abbiamo coinvolto sette diocesi, mettendo a tema un argomento – il disarmo – che porta con sé una serie di altri temi, non ultimo la finanza etica», sottolinea suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio di Pastorale sociale, del lavoro, giustizia e pace della Diocesi di Padova, che sta coordinando l’iniziativa. «Ci illudiamo di essere sicuri attraverso le armi, mentre molti investimenti potrebbero essere utilizzati per la lotta alle diseguaglianze che sono le vere ragioni di guerre e conflitti. Le diseguaglianze minano la pace. E con questa sensibilizzazione vorremmo sostenere quanto papa Francesco afferma nel messaggio per la giornata per la pace 2021».

«In molte parti del mondo – scrive papa Francesco – occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia».

E ancora il Papa sottolinea: «Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero essere utilizzate per priorità più significative per garantire la sicurezza delle persone, quali la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari (…) Che decisione coraggiosa sarebbe quella di “costruire con i soldi che s’impiegano nelle armi e in altre spese militari un ‘fondo mondiale’ per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri”».

Un tema – ricorda ancora suor Francesca Fiorese – molto caro anche al vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, che proprio quest’anno in occasione della festa di san Benedetto, l’11 luglio, ha scritto un messaggio in cui affermava: “Ci indigna constatare che in questo tempo in cui i poveri, i malati, gli emarginati, i morti a causa della pandemia neppure si riescono a contare, i governi stiano destinando somme senza precedenti alle spese militari. La produzione e vendita di armi, gli investimenti nei programmi di modernizzazione nucleare non sono una promessa di pace, bensì una garanzia di guerra. La comunità internazionale non può negare l’evidenza che la pace non si riduce a una questione di sicurezza nazionale. La pace ha un’imprescindibile dimensione positiva che va coltivata nel dialogo rispettoso della dignità di ciascuno, nell’unità per il bene comune, nella giustizia senza sconti”».

L’appuntamento di domenica 17 gennaio, con la tavola rotonda Miriamo alla pace è il terzo incontro di questo percorso (dopo gli appuntamenti già vissuti il 1° e il 9 gennaio) ed è stato organizzato e coordinato dalla Diocesi di Padova sul passo “conoscere”.

ll quarto passo – ascoltare – è in programma mercoledì 20 gennaio alle ore 20.30 con un webinar organizzato dalla Diocesi di Treviso che vede la partecipazione del giornalista di Avvenire Nello Scavo, sul tema “Urla e silenzi di guerra”.

Il quinto passo – sperare – si terrà venerdì 22 gennaio, giorno in cui entra in vigore il trattato internazionale sulla proibizione delle armi nucleari (TPAN) per i paesi che l’hanno sottoscritto e che ha tra i firmatari la Santa Sede. Alle ore 12, appuntamento con “Pace al decollo”, organizzato dalla Diocesi di Concordia-Pordenone, dove ha sede la base Nato di Aviano. Contemporaneamente nei territori delle Diocesi coinvolte numerose realtà hanno accolto l’invito di suonare a festa le campane, tra queste ci saranno le campane della Cattedrale di Padova.

Il cammino disarmante si concluderà mercoledì 27 gennaio, con la sesta tappa virtuale – dialogare. Alle ore 20.30, appuntamento con “Sentinelle di pace”, iniziativa promossa dalla Diocesi di Treviso che vedrà le testimonianze di padre Michel Abboud, presidente di Caritas Libano e di mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia.

Ad accompagnare il “cammino disarmante” c’è poi una pagina facebook Passi di pace dove ci sono tutti gli aggiornamenti e le indicazioni per collegarsi ai vari appuntamenti: https://www.facebook.com/ Passi-di-Pace-101103721901365