Marco Buvoli il re del Pinot nero: "La follia dell'arte in bottiglia"

L'evento perfetto per chi vuole bere bollicine importanti e complesse cche non si fermano alla bocca ma che arrivano dritte al cuore: «Lui è irraggiungibile ma noi l'abbiamo cercato, corteggiato e finalmente avremo con noi Marco Buvoli». Vignaiolo di passione che ci racconterà i segreti di questi vini, della sua tenacia, delle sue conquiste e della sua terra. Ci guiderà personalmente nella degustazione di 5 eccellenze.

La location per la serata è Garden 13 in via San Marco, 13 a Padova e l'evento si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione da Covid-19.

Informazioni e contatti

Costo per la degustazione 80 euro con prenotazione entro il 19 ottobre 2021.

Per info e prenotazioni:

chiama al 375 6897360

invia un messaggio Whatsapp ---> https://bit.ly/3Dmfh5o

scrivi a info@cantinaitaliana.eu

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...