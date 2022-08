Marco Paolini porta gli «Antenati» alle antiche terme di Montegrotto

Una stravagante riunione di famiglia che chiama tutti i nonni della storia a dar consiglio sul futuro della nostra specie a rischio di estinzione per catastrofici mutamenti climatici di origine antropica: è «Antentati. The grave party» lo spettacolo di e con Marco Paolini che andrà in scena martedì 23 agosto, alle 21.15, nell’eccezionale cornice delle antiche terme romane di via Scavi nell’ambito di Therme Theatrum, la rassegna organizzata dal Comune di Montegrotto Terme con il circuito regionale Arteven.

Attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le 4mila generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta della nostra specie provengono. Alla parola è affidato il compito di far vedere questa stirpe di funamboli che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtù.

L’oralità richiede immaginazione, leggerezza e ironia; l’epica chiede gesti, fatti memorabili ed emozione; il teatro richiede di credere a ciò che si ascolta sapendo che tutto è finzione.

I temi di fondo di «Antenati» sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica, i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, colli di bottiglia dell’evoluzione, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200mila anni.

Antenati comincia narrando di atomi e batteri e prosegue descrivendo la migrazione continua di quei nonni poco più che trentenni, il loro arrivo in risposta all’invito e il loro comico e commovente tentativo di capire noi, Internet e la catasta di meraviglie utili e inutili di cui ci circondiamo.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita su myarteven.it o vivaticket.com e relativi punti vendita del circuito, oppure presso l’area Archeologica di viale Stazione/via Scavi il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Intero euro 14, ridotto euro 10. Riduzioni per under 12, over 65 e abbonati 56^ stagione concertistica OPV. In caso di maltempo l’evento verrà recuperato il giorno successivo

Il biglietto di ingresso a ciascuno degli spettacoli darà poi diritto ad usufruire del servizio di vista accompagnata alle aree archeologiche e a un biglietto ridotto per museo del Termalismo di Montegrotto Terme fino al 31 dicembre.

Info web

https://www.myarteven.it/rassegne/montegrotto-terme-thermae-theatrum-2022/antenati/montegrotto-terme-antenati-23082022-2115

https://www.vivaticket.com/it/ticket/antenati/185378

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2040&area=H

