Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, con “Finalmente live” a Campodarsego

Dopo i 4 strepitosi sold out al Gran Teatro Geox di Padova con più di 10mila spettatori e i video comici sui social con 2 milioni di interazioni mensili, il trio comico Marco e Pippo (composto da Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno) annuncia due importanti novità: le prime date estive delo spettacolo “Finalmente Live” che toccherà diverse località del Nord Est, ed una nuova striscia televisiva in onda su Antenna 3 a partire dal prossimo 4 luglio.

«Da diversi anni affianchiamo alla nostra attività di spettacoli comici dal vivo, la produzione di video. Sono due linguaggi e due esperienze di comicità completamente diverse, che arrivano anche a pubblici diversi. Il nostro desiderio è che la grande fetta di pubblico che ci conosce solo per i video, scelga di vederci agli spettacoli per usufruire della nostra comicità in maniera diversa, con più carica, energia e coinvolgimento»

«C’è voglia e c’è bisogno di ridere! Ci è mancato molto lo spettacolo dal vivo e non vediamo l’ora di ritornare nelle piazze a vivere insieme al pubblico due ore di spensieratezza, in un viaggio comico in cui cambiare pensieri e alleggerire il cuore».

“Finalmente Live! Estate 2022” è uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente, a riconferma dell’importante crescita dei tre artisti.

Sul palco una serie di sketch esilaranti, sempre attualizzati, con nuovi personaggi come Jean Piere e le sue acconciature “wow”, Alberigo Fuffa nella sua rubrica “Quasi Famosi” e con gli storici personaggi del trio: Duilio e Ines in perenne terapia di coppia, Vianeo da Mestre nei panni dell’addetto alla security, Maci e i suoi colloqui di lavoro, le disavventure del nonno Eligio e la badante fino all’amatissimo assessore Ciano Contin.

Pur mantenendo l’impostazione del “Finalmente Live” realizzato al Gran Teatro Geox, le nuove date sono attualizzate al periodo estivo. “I nostri spettacoli non sono LIVE solo perchè dal vivo, ma perchè sono VIVI! Si trasformano, crescono con noi e si evolvono. E crescono anche insieme al pubblico che è parte integrante e fondante!”

Le date

14 luglio: Mirano Summer Festival, Mirano (VE)

27 luglio: Campodarsego (PD)

30 luglio: Piazzale Europa, Rosolina (RO)

6 agosto: Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro (UD)

12 agosto: Asiago live, Piazza Carli, Asiago (VI)

19 agosto: Palafeltre, Feltre (BL)

Info e biglietti

Biglietti da 15 + dp a 35 euro + dp.

Tutte le date e info biglietti su https://www.marcoepippo.com/ https://www.zedlive.com/

https://www.marcoepippo.com/date

https://www.marcoepippo.com/date/2022/07/27/campodarsego

https://zedlive.com/evento/piazza-europa-campodarsego-pd-marco-e-pippo/

** Una produzione Zed Entertainment - Il progetto televisivo

Da lunedi 4 luglio alle 20.40 su Antenna 3 andrà in onda “Sensaltro show”: un format di intrattenimento comico, veloce e scoppiettante, con Marco, Pippo, Gaetano e tutti i loro personaggi. Realizzato negli studi della Zed Entertainment, che tanto crede e sta investendo su questi ragazzi, vede anche la presenza e l’interazione con un piccolo ma fortunato gruppo di pubblico in sala. Come per lo show live, anche in questo progetto il gruppo si avvale della collaborazione di Carlo Negri come co-autore, professionista riconosciuto a livello nazionale e che da due anni è a fianco dei ragazzi. (autore fra gli altri del romagnolo Giacobazzi, del Mago Forest e Raul Cremona), “Carlo si è posto al nostro fianco con molta professionalità e intelligenza – dice Gaetano – il suo sguardo esterno e la sua esperienza a livello nazionale con molti comici ci ha permesso di crescere e confrontarci su piani e metodi diversi dai nostri. Alla base di tutto comunque c’è una cosa fondamentale: insieme a lui ci divertiamo, gli spunti si moltiplicano e lo stimolo è per noi vitale”

“Sensaltro Show” andrà in onda su Antenna 3, con 12 puntate inedite per il mese di luglio e in replica ad agosto. Saranno trasmesse 3 puntate alla settimana, il lunedi il martedi e il mercoledi alle 20,40. Inoltre saranno proposte repliche settimanali giovedì, venerdi e sabato alle 11,40 e alle 00.30. La prima puntata andrà in onda lunedì 4 luglio.

Marco e Pippo dal 2005 ad oggi ne hanno fatta di strada. Li abbiamo visti sui palchi delle feste di piazza, fino a “calcare” un palco di rilievo come quello del Geox, luogo in cui si sono esibiti artisti nazionali ed internazionali, senza contare il fenomeno video: 2 milioni di interazioni sui social al mese.

Eppure l’aspetto più piacevole per chi ha avuto modo di conoscerli e seguirli fin dall’inizio, è che di fronte ad una innegabile crescita professionale questi tre ragazzi hanno saputo mantenere la loro semplicità genuinità, accoglienza e spontaneità. Nei loro spettacoli oltre a divertirsi, si sente il calore di una comunità, di una famiglia, e ti sembra di conoscerli da sempre.

Se quest’estate dunque avete voglia di ridere, che li vediate nei loro spettacoli o in tv o nei social, c’è solo l’imbarazzo della scelta… ma suggeriamo a chi non ha avuto il piacere di vederli dal vivo, di non perdere questa occasione!