Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, con “Finalmente live” al Geox

Dopo lo straordinario successo con il tutto esaurito dei due appuntamenti di dicembre, Marco e Pippo, il trio comico dei talentuosi Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno, torna per il loro show Finalmente live, again! che, oltre alla data già annunciata di Sabato 14 maggio, raddoppia venerdì 13 maggio 2022 sempre al Gran teatro Geox di Padova, ore 21.15.

«Per noi è una gioia poter annunciare che la data del “Finalmente Live... Again” del 14 Maggio è sold out. Ma è una gioia ancora più grande annunciare che replichiamo il 13 Maggio! Possiamo dire che saremo “Finalmente Live... Again Again!» - dice Gaetano. Anche se il lavoro del comico in questo momento storico non è semplice. Afferma Marco: «Fare ridere è difficile. Fare ridere negli ultimi due anni è stato molto difficile. Fare ridere da 20 giorni a questa parte è quasi una missione impossibile. Eppure siamo qui ad annunciare la quarta replica al Gran Teatro Geox! E’ bello vedere che in questo periodo in cui aumentano le difficoltà e le preoccupazioni, aumenta anche la voglia di ridere. E noi ci siamo! Non vediamo l’ora di trasportare il nostro pubblico in un viaggio di due ore in cui cambiare pensieri e alleggerire il cuore». «Si però adesso basta comprare biglietti, non possiamo aggiungere altre date - aggiunge Pippo - il 15 Maggio go ea cresima de me cugin, come fasso dirghe che no posso? Scherzi a parte, vi aspettiamo in tanti, non vediamo l’ora di sentire le vostre risate e, chissà... magari anche vedere i vostri sorrisi!»

“Finalmente Live! Again!” è uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente, a conferma dell’importante crescita dei tre artisti, ma anche di tutto l’impianto scenografico e coreografico. Uno show originale, a tratti televisivo, tra varietà e avanspettacolo, con tanto di corpo di ballo e coro. Sul palco una serie di gag esilaranti con protagonisti gli storici personaggi interpretati dal trio: la coppia Ines e Duilio, Vianeo da Mestre, Maci, Jean Pierre e le sue acconciature “wow”, Elsa ed i suoi appuntamenti impossibili, il nonno con la badante, Alberigo Fuffa nella sua celebre rubrica “Quasi Famosi”, fino ad arrivare all’amatissimo assessore Ciano Contin, sempre in contatto con i suoi amici “potenti” di tutto il mondo.

Gli spettacoli di Maggio attualizzati al nuovo periodo, saranno ricchi di nuovi spunti comici, battute e gag.

I tre comici hanno dimostrato così di essere pronti ad aprirsi ad un progetto ancora più articolato e di ampio respiro. E di questo avviso lo è sicuramente ZED, co-produttore del progetto. Che, orgoglioso di questo nuovo traguardo, sta predisponendo un calendario di appuntamenti in cui Marco e Pippo saranno protagonisti di una nuova prestigiosa tournée estiva.

Marco e Pippo

Finalmente live! Again!

Sabato 14 maggio, ore 21.15

Nuova data

Marco e Pippo

Finalmente live! Again, again!

Venerdì 13 maggio, ore 21.15

Padova, Gran Teatro Geox

Prezzi dei biglietti:

Platea gold: euro 33,90 + dp;

Platea numerata: euro 29,10 + dp;

Poltrona 1° livello: euro 25,20 + dp;

Poltrona 2° livello: euro 20 + dp.

Info web

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-marco-e-pippo-2/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/270944735208310/

Foto articolo da evento Facebook