Marco Travaglio con “I Migliori danni della nostra vita” al Gran Teatro Geox

Marco Travaglio si esibirà al Gran Teatro Geox di Padova con il suo nuovissimo spettacolo “I migliori danni della nostra vita” il prossimo sabato 25 marzo 2023 (inizio ore 21).

Nel suo consueto stile satirico, Marco Travaglio racconterà gli ultimi 5 anni di storia italiana: ovvero come i poteri della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita. E come – sempre secondo Travaglio – “possiamo difenderci da questi golpisti 2.0, sorridendo di più e informandoci meglio.”

I biglietti per “I Migliori danni della nostra vita” di Marco Travaglio sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita tradizionali dalle ore 15 del 25 ottobre.

Marco Travaglio

Giornalista e scrittore italiano, Marco Travaglio nasce a Torino nel 1964. Dopo la laurea in Storia contemporanea ha iniziato l’attività giornalistica come freelance; nel 1987 ha conosciuto Montanelli, e poco tempo dopo è stato chiamato a collaborare con “Il Giornale”. Scriverà in seguito per altre testate, tra cui: “La Voce”, “Il Messaggero”, “Il Giorno”, “La Repubblica” e “L’Espresso”. Esperto di cronaca giudiziaria, ha dedicato la sua carriera all’indagine dei fenomeni di corruzione in politica e di commistione tra mafia e Stato. La partecipazione a diverse trasmissioni televisive, la collaborazione con M. Santoro (per il programma Rai Annozero, i successivi Comizi d'amore, in onda nel 2011 sul digitale e sui canali Sky, e dal 2012 Servizio pubblico su La7) e le pubblicazioni on line hanno incrementato la sua popolarità. È stato vicedirettore de “Il Fatto Quotidiano” dal 2010 al 2015, anno in cui ne ha assunto la direzione, ed è autore di numerosi libri.

Info web

https://zedlive.com/

Foto articolo da comunicato stampa