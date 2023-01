"Marga", danze e tradizioni classiche dell'India

Evento di Meridiani Paralleli Festival Tradizioni perfomative classiche dell' India. Teatro-Danza e Musica Classica Indiana a cura di Associazione Gamaka, con Marianna Biadene e Atmananda. Lo spettacolo presenta una selezione di brani coroegrafici ispirati al repertorio tradizionale delle danze Bharatanatyam e Kuchipudi, due tra i principali stili di danza classica indiana del Sud India.

BHARATANATYAM - Il teatro-danza dell’India vanta origini antiche e si è sviluppato nei secoli in seno alle ricche tradizioni artistiche e spirituali dell’India (poesia, musica, iconografia e yoga). Questo stile di danza si distingue per la perfetta geometria delle linee, la ricchezza ritmica e la raffinata mimica del volto. Nella danza bharatanatyam il corpo della danzatrice si trasforma in un elaborato alfabeto di simboli, in grado di narrare storie e comunicare precise emozioni attraverso un sofisticato linguaggio gestuale (abhinaya).

KUCHIPUDI - Stile originario dell'Andhra-Pradesh, è una forma di teatro-danza. Come tale si diffonde principalmente come danza divulgativa di principi etici e religiosi. Prevede movimenti molto veloci del corpo e dei piedi. Durante la danza sono occasionalmente presenti dei dialoghi, come in una vera e propria danza-teatro. I movimenti nello spazio avvengono secondo linee circolari. Lo spettacolo MARGA presenta gli stili di teatro-danza classici dell'India bharatanatyam e kuchipudi. Partendo da una ricerca sui codici espressivi propri di ciascuno stile (kuchipudi e bharatanatyam), lo spettacolo esplora i confini tra azione scenica e rituale.

MARGA - Corrisponde al format tradizionale con cui a partire dal 1800 venivano presentate le danze rituali del tempio: il rito di consacrazione attraverso cui lo spazio scenico diviene spazio sacro, e riflette un articolato sistema di corrispondenze simboliche. Il processo di visualizzazione/disvelamento del divino avviene in modo graduale attraverso le tappe di un “cammino” (marga) condiviso con il pubblico, un percorso “artistico-estetico” che vorrebbe culminare nell’evocazione del rasa ( “sentimento”, “sapore”, “essenza”). Lo spettacolo MARGA è una produzione di Marianna Biadene e Atmananda. Danza Bharatanatyam – con Marianna Biadene Danza Kuchipudi – con Atmananda.

Biglietti 10 euro. Con il contributo del Comune di Padova, Assessorato alla Cultura.

