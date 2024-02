Mostra bipersonale di pittura: "Mari contrapposti: orizzonti"

Mostra Bipersonale di Pittura di Pietro Faggin e Rodrick Dixon Gently. Presentazione e organizzazione del Critico d'Arte e Curatrice Maria Palladino. Inaugurazione Sabato 24 Febbraio ore 17.

La mostra bipersonale “Mari Contrapposti: Orizzonti”, dei pittori Pietro Faggin e Rodrick Dixon Gently rappresenta il primo evento artistico di un progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cubanordest di Padova, dedicato alle arti figurative e che si propone di creare un confronto, a scopo di conoscenza, fra due popoli, esperienze e tradizioni apparentemente così distanti, ma che simbolicamente il mare unisce: il Mar dei Caraibi e il Mar Mediterraneo.

Alla scoperta delle differenze e di quelle concordanze che possono unire due etnie grazie ad un patrimonio comune di affinità, in questa mostra viene affrontato un parallelo fra le due personalità artistiche, a prima vista divergenti eppure per alcuni tratti assimilabili, al fine di esplorarne la storia e l'esperienza per evincerne il messaggio. La forza delle cromie e l'incisività del segno, la mobilità della superficie pittorica, la passione descrittiva, sono alcune delle caratteristiche comuni ai due artisti, che l'esposizione in oggetto si propone di analizzare. Singolare la presenza, in entrambi gli autori, di una caratteristica intuitiva singolare e soprannaturale, che si fonda sugli elementi del quotidiano, snodandosi attraverso trame lineari e cromatiche, per costruire storie edificanti intrise di un alone magico, misterioso e mistico.

Pietro Faggin, è nato il 14 Maggio 1942 a Padova. Artista autodidatta, è stato seguito ed apprezzato dal Maestro Riccardo Galuppo (il pittore senza mani). E' deceduto nella sua città natale il 7 Novembre 2008. Rimane nella memoria di molti come “L'Anima di Padova”. Ha partecipato a numerose mostre collettive ricevendo apprezzamento da parte di ben più noti artisti. Le sue opere ad olio su tela, su legno, su ceramica, sono volte a rappresentare la realtà che lo circondava: la sua città, la campagna, la laguna e le montagne venete. Il suo sguardo si rivolgeva a scorci tipici di Padova: ne costruiva un puzzle unendo fantasia e realtà. Oppure osservava per ore le isole che formano la laguna veneta traendone ispirazione: i colori vividi hanno il profumo del mare. Si è dedicato anche alla realizzazione di alcune sculture da materiali recuperati dal mare o scarti edili.

Rodrick Dixon Gently è nato l'11 Marzo 1953 a Vertientes (Cuba). Si è laureato presso la Scuola Provinciale d'Arte di Camaguey nel 1972 e nel 1982 si è specializzato in pittura, scultura e disegno presso la Scuola Nazionale d'Arte. E' stato professore presso L'Accademia delle Arti di Camaguey e realizza le sue opere nello studio di Vertientes. Ha realizzato 22 esposizioni personali ed ha partecipato a 40 mostre collettive. Lo stile è molto personale: nelle sue opere sono presenti elementi pop e naif. I colori che utilizza portano a realizzare dipinti allegri e luminosi. D'altra parte, l'invenzione di diversi personaggi offre al pubblico la possibilità di vedere la magica atmosfera dei meravigliosi e veri Caraibi.

(11.02.2024 Maria Palladino)