"Il suono e la parola" con Mario Brunello e Guido Barbieri: “Vorrei essere scrittore di musica. Bach e Pasolini” alla Sala dei Giganti

È intorno a Johann Sebastian Bach e Pier Paolo Pasolini che si sviluppa la serata conclusiva della rassegna IlSuono e la parola. Mercoledì 25 maggio alle ore 21.15 la Sala dei Giganti del Liviano di Padova ospiterà un evento speciale, unica data in Veneto, Vorrei essere scrittore di musica. Bach e Pasolini in collaborazione con Antiruggine, con la partecipazione del grande musicista Mario Brunello e di Guido Barbieri, noto critico musicale e storica voce di Radio3. A cento anni esatti dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Il Suolo e la Parola lo omaggia con una serata di musica e poesia.

Quel Bach sul quale lo scrittore ancora adolescente dedica un saggio dalla forza e profondità sbalorditive. Vergato su un quadernetto a righe, gli esempi musicali di pugno del giovanissimo Pasolini, il saggio su Bach (la prima stesura risale al 1944-45) rivela un mondo poetico già straordinario e una penetrazione dell’arte dei suoni di eccezionale maturità.

Il saggio sarà letto da Guido Barbieri – studioso, musicologo, mitica voce di Radio3 – e nell’interpretazione di Mario Brunello, gli esempi bachiani citati nel testo Pasoliniano riguardanti la Prima Sonata e la Terza Partita per violino solo, una sonorizzazione del pensiero originalissimo del giovane Pasolini.

Seguirà l’esecuzione integrale delle musiche Bachiane analizzate da Pasolini, questa volta sul violoncello piccolo o “violincello”, rarissimo strumento in uso all’epoca di Bach, accordato come un violino, ovviamente all’ottava bassa.

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti in prevendita fino a esaurimento da Gabbia Dischi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la direzione artistica e organizzativa della Scuola di Musica Gershwin.

Mario Brunello

Mario Brunello è un musicista affascinante dotato di libertà espressiva rara al giorno d’oggi. A suo agio come solista, così come nella musica da camera e nei progetti artistici più innovativi, Brunello è stato elogiato da Gramophone per il suo “spirito eccezionale” e descritto come “intenso e appassionato” da The Strad. ?Brunello viene proiettato sulla scena internazionale nel 1986, divenendo il primo e unico italiano a vincere il Concorso ?aikovskij di Mosca. Da allora ha suonato con i più importanti direttori tra i quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Claudio Abbado, Ton Koopman, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung e Seiji Ozawa e con molte prestigiose orchestre tra cui la London Symphony, la Philadelphia Orchestra, la NHK Symphony Tokyo, la Filarmonica della Scala e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Ideatore e direttore artistico dei festival Arte Sella e I Suoni delle Dolomiti, Brunello ha portato la grande musica tra le cime delle Dolomiti.

Brunello suona un prezioso violoncello Maggini dei primi del Seicento al quale affianca negli ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde per il quale ha sviluppato un profondo interesse. Nelle sue rivelatorie performance dei brani del repertorio barocco per violino, Brunello è riuscito a sfruttare a pieno le potenzialità di questo strumento, concentrandosi in particolare sui capolavori di Bach, Vivaldi e Tartini.

Dopo una prima esibizione in solo dedicata a Bach nel 2020, Brunello torna a Padova per un nuovo programma dedicato al grande compositore tedesco questa volta esplorando il filo rosso che lo collega al poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano.

Guido Barbieri

Guido Barbieri è un noto critico musicale (Il Messaggero di Roma, Il Gazzettino di Venezia, La Repubblica) e si dedica da almeno tre lustri alla drammaturgia. Ha scritto “testi per musica” per un gran numero di compositori a volte prestando alla narrazione la propria voce. Recital, opere e concerti sono stati ospitati dai maggiori teatri, festival e sale da concerto in Italia e in qualche caso all’estero.

È tuttora presente, con una certa regolarità, nei programmi musicali di Radio 3 dove svolge le funzioni di conduttore e inviato del programma Radio Tre Suite e di consulente musicale. Per Rai International ha curato e presentato di recente otto cicli monografici di argomento musicale andati in onda in 35 paesi stranieri. Ha iniziato a collaborare, di recente, con le pagine culturali del Manifesto.

Ha realizzato due volumi – una monografia dedicata a Georg Friederich Haendel, pubblicata da Newton Compton, e una guida all’ascolto de Le Nozze di Figaro di Mozart pubblicata dall’editore Gremese – e ha scritto testi teatrali e radiofonici di argomento musicale nonché testi e libretti per alcuni compositori italiani tra cui il Maestro Ennio Morricone. È autore di alcune voci per L’Enciclopedia Treccani pubblicata dall’Istituto Italiano per l’Enciclopedia e ha realizzato cinque dei venti volumi della “Grande Storia della Musica Classica” pubblicata dall’Editoriale “La Repubblica”.

Dal 1984 insegna Storia della musica e Storia ed Estetica musicale nei Conservatori italiani.

Dall’ottobre 2011 è Direttore Artistico della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”

