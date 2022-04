Mario Pinton. Gioielli, sculture e poesia. Vista alla mostra con la curatrice

Contributo minimo di partecipazione riservato agli iscritti FAI 15 euro, per i non iscritti FAI 18 euro

Accompagnati dalla curatrice della mostra dott.ssa Mirella Cisotto Nalon ammireremo un centinaio di opere fra gioielli, disegni, sculture e oggetti di arte sacra lungo un percorso che avrà inizio negli anni Cinquanta. A Mario Pinton si deve l'aver mutato il concetto di gioiello da oggetto ornamentale e decorativo a opera d'arte.

Saranno presenti anche opere dei pionieri dell’oreficeria artistica, contemporanei di Pinton che, in varie parti di Europa, diedero inizio a importantissime scuole di oreficeria e opere, mai esposte al pubblico, di Francesco Pavane e Graziano Visintin, due grandi allievi di Pinton, divenuti artisti di rilevanza internazionale.

Prenotazione obbligatoria alla pagina: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/mario-pinton-gioielli-sculture-poesia-14674/.

Contributo minimo di partecipazione riservato agli iscritti FAI 15 euro, per i non iscritti FAI 18 euro. Per informazioni potete scrivere a prenotazioni.padova@delegazionefai.fondoambiente.it