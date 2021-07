Marlisa Ciccarelli "Covid 2019. Esistenzialismo", mostra alla galleria Samonà

Orario non disponibile

Da giovedì 1 luglio all'8 agosto dalle vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra personale di Marlisa Ciccarelli, in cui saranno esposte undici sue opere di grande formato.

Allieva dei maestri Lucio Bulgarelli, Aldo Riso e Dariush Radpur e diplomata all'Accademia di Belle Arti a Parigi, a Marlisa Ciccarelli si deve una personalissima interpretazione della difficile condizione umana e del caos che domina gli individui, sempre più compressi fra le strette di una realtà senza più valori umani se non quelli indicati dal capitalismo.

Ed è per questo che ogni opera è un racconto a se stante: una narrazione dedicata ogni volta ad un diverso capitolo delle vicende del mondo e degli individui.

Sicura e convinta nella concretezza della sua visione e vigorosa anche nel tratto, la Ciccarelli approccia la pittura spaziando dai più comuni oli su tela alle tecniche miste su tavole di legno tamburato, su lino, su plexiglas, dove, di tanto in tanto, interviene dando vita a composizioni di grande formato fortemente materiche scandite da stracci, suole, viti e fil di ferro, rami, resine, pigmenti quindi passando dal figurativo tradizionale alle tecniche miste di impronta informale.

Ogni lavoro è un focus, un piccolo saggio su un aspetto dell'attualità, del vivere moderno, un incipit da cui trarre motivo e momento di riflessione sui temi stessi affrontati. In questi ultimi anni vuole dipingere ciò che l’uomo è divenuto, cioè, a suo dire, un essere senza una sua forma, a un passo dall’autodistruzione, che paga il prezzo degli stravolgimenti della natura, come lo scioglimento dei ghiacciai, il surriscaldamento terrestre, il mutamento climatico. Vuole cercare con il suo lavoro di fermare questo meccanismo invitando lo spettatore a ragionare con la propria mente, a crescere, a dare un senso alle cose davvero più importanti.

La mostra è visibile solo dall'esterno della Galleria grazie ad un'apposita illuminazione.

