Martedì al cinema a tre euro

Proseguono martedì 12 aprile nelle sale cinematografiche di Padova gli appuntamenti della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, pluriennale progetto di successo della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Il Lux

Due le proposte questa settimana al Cinema Il Lux. Alle 15.45 e 21 troviamo in cartellone “Ennio” (Italia, Belgio, Cina, Giappone, 2021, 150’) di Giuseppe Tornatore, ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, musiche e immagini d’archivio. Alle 18.45 inizia invece “Lunana” (Bhutan, 2019, 110’) di Pawo Choyning Dorji. Un giovane insegnante del Bhutan moderno, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Preso dallo sconforto, è sul punto di decidere di tornare a casa, ma a poco a poco inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale in grado di contrastare le grandi avversità del luogo.

Cinema Rex

Il Cinema Rex punta questa settimana (alle 21) su “Il ritratto del duca” (Gran Bretagna, 2020, 96’) di Roger Michell. Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista di 60 anni, rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiese un inconsueto riscatto: avrebbe restituito il dipinto solo se il governo si fosse impegnato di più nella cura degli anziani, per i quali si era battuto già in precedenza. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto una rete di bugie. L'unica verità era che era un brav'uomo determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio.

Cinema Esperia

Questa settimana il Cinema Esperia propone, sempre alle 21, “Piccolo corpo” (Italia, Francia, Slovenia, 2021, 89’) di Laura Samani. Italia, 1900. La giovane Agata perde sua figlia alla nascita. Secondo la tradizione cattolica, l’anima della bambina è condannata al Limbo. Agata sente parlare di un luogo in montagna, dove i neonati vengono riportati in vita per un solo respiro, per battezzarli e salvare la loro anima. Intraprende il viaggio con il corpicino di sua figlia nascosto in una scatola e incontra Lince, un ragazzo solitario che si offre di aiutarla. Partono per un’avventura che permetterà ad entrambi di avvicinarsi al miracolo.

Multiastra

Tre i film a tre euro da vedere questo martedì al Multiastra. Alle 17.20 inizia “Lunana” (Bhutan, 2019, 110’) di Pawo Choyning Dorji. Si prosegue alle 19 con il documentario “Po” (Italia, 2022, 75’) di Andrea Segre. Il 14 Novembre 1951, l’argine sinistro del Po a poche centinaia di metri dal ponte della ferrovia Padova-Bologna si spacca. La marea invade in pochi minuti le terre del Polesine, una delle regioni all’epoca più povere, più misere di tutta Italia. Migliaia di uomini, donne e bambini scappano mentre l’acqua rimane stagnante per mesi tra le case e le campagne. Oggi, 70 anni dopo, i bambini di allora ricordano con una memoria ancora viva quei mesi immortalati dalle pellicole perfettamente conservate negli archivi dell’Istituto Luce. Infine, alle 20.30 è il turno di “Coda - I segni del cuore” (USA, Francia, 2021, 111’) di Sian Heder, Oscar 2022 per Miglior Film, Migliore Sceneggiatura non originale e Miglior attore non protagonista. Ruby Rossi non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo che, come entrambi i suoi genitori, è sordo. Ruby ha trascorso la maggior parte della sua vita come interprete per la sua famiglia, e si sente particolarmente protettiva nei confronti di papà Frank e mamma Jackie. Anche se Ruby si sta assumendo un'enorme quantità di responsabilità mentre sta affrontando le sfide dell'adolescenza, ha un'importante via d'uscita: ama cantare.

MPX

Tre le possibilità, infine, al Multisala Pio X – MPX. Alle 20 inizia “Full Time - Al cento per cento” (Francia, 2021, 85’) di Eric Gravel, premiato alla 78a edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per la Miglior interpretazione femminile di Laure Calamy e per la Miglior regia. Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino, senza rinunciare a nulla di ciò che le riempie la vita. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, nonostante il rischio di inciampare. Alle 20.10 verrà proiettato “Il male non esiste” (Germania, Repubblica ceca, Iran, 2020, 150’) di Mohammad Rasoulof, film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2020. Nell’opera si interroga sui limiti e le possibilità cui è sottoposta la libertà individuale sotto un regime dispotico, e sui dilemmi che ne derivano. Lo fa attraverso quattro storie intrecciate fra loro, quattro toccanti variazioni sul tema della forza morale e della capacità di opporsi alle minacce, alle quali non ci si può apparentemente sottrarre, di un sistema politico coercitivo. Ultimo film in programma, alle 21.50, “Lamb” (Islanda, 2021, 106’) di Valdimar Jóhannsson, storia di una coppia che vive in una remota fattoria immersa nella fredda natura islandese, dove accudisce il loro gregge e lavorano la terra. Un giorno i due rinvengono un neonato in un loro campo agricolo e non sanno come mai si trovi lì da solo. Non avendo figli, ma allettati dalla prospettiva di una vita familiare, Maria e Ingvar decidono di tenere il piccolo con loro. Non sanno che il loro momento di gioia è destinato a finire e li porterà alla completa distruzione.

Nei mesi di aprile, maggio e novembre

Tutti i martedì dei mesi di aprile, maggio e novembre 2022, gli appassionati avranno la possibilità di apprezzare nuovi titoli cinematografici, scoprire, o riscoprire, nuovi attori e registi al costo di soli tre euro, riappropriandosi del piacere di tornare a vivere le sale cinematografiche.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/