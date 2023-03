Martedì al cinema a tre euro

Proseguono martedì 14 marzo nelle sale di Padova gli appuntamenti dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

Due le proiezioni in cartellone al Cinema Il Lux in questo secondo martedì di rassegna. Alle 18.30 verrà proposto in versione originale sottotitolata “Preparatevi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo” (Ungheria, 2020, 95’) di Lili Horvát. Marta, neurochirurga di 40 anni, si innamora perdutamente. Decide di lasciare una promettente carriera da chirurga negli Stati Uniti e di trasferirsi a Budapest per iniziare una nuova vita con l’uomo che ama. Ma all’appuntamento che hanno preso, lui non si presenta. Marta inizia disperatamente a cercarlo e quando finalmente lo trova, l’uomo le dice che non si sono mai visti prima. Si prosegue poi alle 20.30 con il documentario “Parlate a bassa voce” di Esmeralda Calabria che racconta l'Albania, uno dei paesi ex comunisti d'Europa tra i più impenetrabili. Uno sguardo tra la contemporaneità e il passato di una nazione che è stata isolazionista, stalinista e antirevisionista. La memoria e il suo peso si destreggiano tra i trent'anni dalla caduta del regime e l'attualità del mondo odierno, due aspetti con cui tutti i protagonisti di questo film - musicisti, attori, registi, privilegiati e declassati – convivono.

Il Cinema Rex, alle 21, punta sul pluripremiato “Tár” (Drammatico, USA, 158’) di Todd Field, che vede protagonista Cate Blanchett, vincitrice al Festival di Venezia della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e ai Golden Globe come Miglior attrice in un film drammatico. Il film, attraverso la figura della direttrice d’orchestra Tár, prima donna in assoluto a dirigere un'importante orchestra tedesca, esplora la mutevole natura del potere, la durevolezza dello stesso e l’impatto sul mondo moderno.

Quanto a premi cinematografici vinti, non è da meno il film proposto al Multiastra dove, alle 20.30, è protagonista “Gli spiriti dell'isola” (Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022, 114’) di Martin McDonagh, vincitore di tre Golden Globe, due premi al Festival di Venezia e quattro premi BAFTA. Irlanda, Padraic e Colm si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide di interrompere bruscamente la loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riallacciare i rapporti con il supporto di sua sorella Siobhan, che insieme a Dominic, figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità dell’isola.

Chiude la programmazione dei martedì al cinema del 14 marzo il Cinema Esperia, che, alle 21, offre la possibilità di vedere a costo ridotto “Il patto del silenzio” (Belgio, 2021, 72’) di Laura Wande. Nora, al suo primo anno di scuola, inizia a frequentare lo stesso istituto di suo fratello maggiore Abel. Quando assiste a un atto di bullismo nei confronti di Abel da parte di altri bambini. Nora, scioccata, cerca di proteggerlo avvertendo il padre e le insegnanti. Ma Abel la costringe a rimanere in silenzio. Intrappolata in un conflitto di lealtà, Nora dovrà cercare con difficoltà di trovare il suo posto nel nuovo ambiente, divisa tra il mondo dei bambini e quello degli adulti.

Tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, gli appassionati potranno recarsi in sala, pagando un biglietto al costo ridotto di tre euro, per apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

