Martedì al cinema a tre euro

Dopo il successo del mese di marzo, anche per tutto il mese di maggio proseguono nelle sale cinematografiche di Padova le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

Cinema Esperia

La proposta del Cinema Esperia per questo martedì 2 maggio è, alle 21, “Everything Everywhere All at Once” (USA, 2022, 139’) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, film trionfatore all’ultima Notte degli Oscar 2023 nelle categorie miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio. Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Il film è in cartellone a tre euro, sempre alle ore 21, anche al Cinema Rex.

Cinema Il Lux

Due le proiezioni questa settimana al Cinema Il Lux, entrambe in versione originale sottotitolata. Alle 18.20 inizia “As bestas - La terra della discordia” (Spagna, Francia, 2022, 137’) di Rodrigo Sorogoyen, vincitore di 9 premi Goya e un César come miglior film straniero. Antoine e Olga sono una coppia francese che si è stabilita da tempo in un piccolo villaggio dell’entroterra galiziano. Lì conducono una vita tranquilla, anche se la convivenza con la popolazione locale non è idilliaca come vorrebbero. Scoppia un conflitto con i loro vicini, i fratelli Anta, per cui la tensione si fa crescente in tutto il villaggio fino a raggiungere un punto di non ritorno. Si prosegue alle 21 con “L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice” (Francia, 2022, 100’) di Alain Guiraudie. Clermont-Ferrand, Francia centrale. Il trentacinquenne Médéric è innamorato della prostituta di mezza età Isadora, sposata con uomo geloso e possessivo. Quando il centro della città diviene teatro di un attacco terroristico, Selim, un giovane senzatetto, provoca enorme scompiglio rifugiandosi nell’edificio di Médéric. I due fanno amicizia, ma anche Selim si innamora di Isidora, e così la vita Médéric si trasforma in un vero caos.

Multiastra

Il Multiastra punta questa settimana, alle 20.45, sul documentario “Lagunaria” (Italia, 2023, 85’) di Giovanni Pellegrini. Una voce da un futuro lontano racconta di una città scomparsa che un tempo fu tra le più famose al mondo, una città sorta dall’acqua. Tra leggende, riti e dicerie, il narratore descrive una quotidianità fatta di barche, a tratti mitica, a tratti drammatica e poetica, facendo emergere il suo profondo rapporto con la laguna che la circonda, con le sue acque, le sue isole fangose e gli animali che la popolano. Un racconto indefinito alla scoperta di Venezia, una città unica e fragile che a modo suo parla di ogni città sulla terra.

Porto Astra

Infine, al Multisala Porto Astra troviamo, alle 20 e alle 22.15, troviamo “November - I Cinque Giorni Dopo il Bataclan” (Francia, 2022, 105’) di Cédric Jimenez. Nel novembre 2015, Parigi viene colpita da una serie di attacchi mortali e sconvolgenti. La divisione antiterrorismo della polizia francese, guidata da Heloise e il suo comandante Fred, si trova ad affrontare un livello di pressione senza precedenti: in una corsa contro il tempo, dovranno trovare gli autori degli attacchi il più rapidamente possibile prima che possano colpire di nuovo, viaggiando attraverso l’Europa e oltre, in una delle più grandi cacce all’uomo della storia.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

Foto articolo da comunicato stampa