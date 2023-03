Martedì al cinema a tre euro

Cinema Il Lux

Per chi ama la visione dei film in versione originale sottotitolata, l’appuntamento è al Cinema Il Lux. Si comincia alle 18.30 con “The quiet girl” (Irlanda, 2022, 97’) di Colm Bairéad. Cáit è una bambina di nove anni proveniente da una famiglia sovraffollata, disfunzionale e impoverita. Lottando silenziosamente a scuola e a casa, ha imparato a nascondersi davanti agli occhi di coloro che la circondano. Con l’arrivo dell’estate e l’avvicinarsi del termine dell’ennesima gravidanza della madre, i genitori decidono di mandare Cáit a vivere da parenti lontani. Senza sapere quando tornerà a casa, la bambina viene lasciata a casa di questi estranei con solo l’abito che indossa. Le proiezioni riprendono poi alle 21.00 con “Empire of Light” (USA, 2022, 119’) di Sam Mendes. Hilary è la direttrice di un cinema alle prese con la sua salute mentale, mentre Stephen è un nuovo impiegato che vuole evadere dalla vita di provincia. Insieme trovano un senso di appartenenza e sperimentano il potere curativo dell'arte.

Cinema Rex

Il Cinema Rex punta questo martedì alle 21.00 sul pluripremiato “Gli spiriti dell'isola” (Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022, 114’) di Martin McDonagh, vincitore di tre Golden Globe, due premi al Festival di Venezia e quattro premi BAFTA. Irlanda, Padraic e Colm si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide di interrompere bruscamente la loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riallacciare i rapporti con il supporto di sua sorella Siobhan, che insieme a Dominic, figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all’interno della piccola comunità dell’isola.

Cinema Esperia

Non è da meno il Cinema Esperia dove, alle 21.00, inizia la proiezione di “Decision to leave” (Corea del Sud, 2022,138’) di Park Chan-wook, Premiato al Festival di Cannes 2022 per la Migliore regia. Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

Multiastra

Due le proposte, infine, al Multiastra. Alle 17.00 inizia “Women Talking - Il diritto di scegliere” (USA, 2022, 104’) di Sarah Polley, premiato agli Oscar 2023 per la Migliore sceneggiatura non originale. Il film è basato sul romanzo best-seller di Miriam Toews e porta sul grande schermo la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via. Si conclude alle 20.15 con “Tutto in un giorno” (Spagna, Gran Bretagna, 2022, 105’) di Juan Diego Botto. Un conto alla rovescia intreccia le vicende di persone impegnate a non mollare mentre attraversano le 24 ore che potrebbero cambiare irrimediabilmente le loro vite. Il film intreccia famiglia, amore, amicizia e l’impatto delle ristrettezze economiche sulle relazioni personali rivelando che è il valore della solidarietà la chiave per affrontare i momenti più difficili della vita. Una storia di coraggio e perseveranza, combattuta ai margini di una grande città, vera e mai patetica.

I martedì

Tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre, gli appassionati potranno recarsi in sala, pagando un biglietto al costo ridotto di tre euro, per apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti, dalla notte degli Oscar, dal Festival di Cannes e dalla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nonché le novità cinematografiche.

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

