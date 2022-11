Martedì al cinema a tre euro

Proseguono nelle sale di Padova le proiezioni a tre euro. Terzo appuntamento martedì 22 novembre nelle sale di Padova con le proiezioni dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Cinema Il Lux

La programmazione del Cinema Il Lux prosegue all’insegna di un cartellone interamente in versione originale sottotitolata. Si comincia alle 18 con “Incroci sentimentali” (Francia, 2021, 116’) di Clair Denis, Orso d’Argento per la Miglior Regia al 70° Festival di Berlino. Il film racconta la storia di Sara, che convive con il suo amato Jean da circa dieci anni. Quando si sono incontrati diverso tempo fa, Sara viveva insieme a François, il migliore amico di Jean. Da quel momento i due hanno perso i contatti con lui, fino a quando un giorno Sara non lo intravede per strada. Questo incontro sconvolge la donna, che alla vista di François si ritrova al centro di una tempesta di emozioni. In seguito, François si mette in contatto con Jean per chiedergli di lavorare insieme come ai vecchi tempi. Mentre l'ex amante di Sara rientra con maggior presenza nelle loro vite, la donna si ritroverà sempre più intrappolata in un triangolo amoroso con il suo compagno di lunga data e il suo precedente amante, cosa che sconvolgerà non solo la sua vita, ma anche quella dei due uomini. Alle 20.30 è invece il turno di “Amsterdam” (USA, 2022, 134’) di David O. Russell. New York, 1933. Il dottor Burt Berendsen e l'avvocato Harold Woodman sono amici fraterni e colleghi di lavoro, dal giorno in cui il generale Meekins li ha fatti conoscere, sul fronte europeo, durante la Prima guerra mondiale. Ed è proprio al cospetto del cadavere di Meekins, con ogni probabilità dovuto ad avvelenamento, che i due si trovano a dover nuovamente guardarsi le spalle, perché qualcuno li vuole morti, o per lo meno al fresco.

Cinema Rex

Punta sull’Italia il Cinema Rex proponendo, alle 21, il film “Il colibrì” (Italia, 2022, 126’) di Francesca Archibugi. Il film racconta la vita di Marco Carrera, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicita? e dell’allegria.

Cinema Esperia

A farla da padrone al Cinema Esperia è invece la commedia sentimentale con la proiezione alle 21 di “Ticket to Paradise” (USA, 2022, 104’) di Ol Parker. Georgia e David si sono tanti amati, anni prima e prima che tutto li separasse. Lei vive a Los Angeles, lui a Chicago. Punto di incontro è la loro 'bambina', fresca di laurea e in volo per Bali. La vacanza premio in paradiso diventa presto un inferno per mamma e papà, raggiunti da una notizia ferale: Lily ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese. In guerra su tutto per una volta concordano e trovano un terreno di intesa: impedire alla figlia beneamata il loro stesso errore. Boicottare il matrimonio è il piano ma il paradiso e due camere adiacenti sortiranno l'amore e la resa.

Multiastra

Il Multiastra, infine, offre la possibilità di vedere a costo ridotto, alle 20, “Triangle of sadness” (Svezia, 2022, 149) di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Una coppia di modelli, Carl e Yaya, partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante con il debole per gli alcolici e Karl Marx. Tutto all'inizio sembra piacevole e "instagrammabile", ma un evento catastrofico trasforma il viaggio in un'avventura in cui ogni gerarchia viene capovolta.

Ingresso

Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

