Martedì al cinema a tre euro

Ultimo appuntamento del mese, martedì 26 ottobre, nelle sale padovane aderenti con l’edizione 2021 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Come sempre, è ampia la scelta di film proposti dalle cinque sale padovane aderenti all’iniziativa, che, anche nel mese di novembre, consentiranno al proprio pubblico di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

Multiastra

Questo martedì, il Multiastra di Padova propone alle 17.45 e 20.15, “Il collezionista di carte” (USA, Gran Bretagna, Cina 2021, 112’) di Paul Schrader. William Tell è un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo di piccolo cabotaggio. La vita meticolosa di Tell viene scossa dall’incontro con Cirk, un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune. Con il sostegno della misteriosa finanziatrice La Linda, Tell porta Cirk nel circuito dei casinò per condurlo su una nuova strada. Dei fantasmi del passato, però, non ci si libera così facilmente.

Esperia

Al Cinema Esperia troviamo, invece, alle 21.00, “Quo vadis, Aida?” (Bosnia-Herzegovina 2020, 103’) di Jasmila Zbanic. Il film è la ricostruzione dei tragici eventi di Srebrenica del 1995, attraverso la storia di una donna che tenta l’impossibile per salvare la sua famiglia.

Cinema Rex

Il Cinema Rex punta invece questa settimana, alle 21.00, su “The Father - Nulla è come sembra” (Gran Bretagna 2020, 97’) di Florian Zeller, Premiato agli Oscar per Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Attore a Anthony Hopkins. Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto. Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui.

Il Lux

Due le opere in cartellone al Cinema Il Lux. Alle 18.30 inizia “Qui rido io” (Italia, Spagna, 133’) di Mario Martone. Il film è incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo. Scarpetta è stato una figura chiave del teatro italiano, che ha messo in scena opere diventate presto elementi storici saldi nella cultura nostrana e che l'hanno consacrato come uno dei grandi maestri della risata del Bel Paese. Segue, alle 21.15, la proiezione in versione originale sottotitolata di “Petite Maman” (Francia 2021, 72’) di Céline Sciamma. Il film ha per protagonista Nelly, una bambina di otto anni che dopo la morte della nonna passa qualche giorno nella casa di campagna dove è cresciuta la madre, Marion. Girovagando nel bosco, si imbatte per caso in un’altra bambina che sta costruendo una capanna di legno e con cui nasce un rapporto speciale: la nuova amica si chiama proprio Marion.

MPX

Al Multisala Pio X – MPX sono tre le proposte di questo martedì di fine ottobre. Alle 17.15 troviamo “La Padrina - Parigi ha una nuova regina” (Francia, 2020, 106) di Jean-Paul Salomé. Il film racconta la storia di Patience Portefeux, una traduttrice giudiziaria arabo-francese. Nonostante il suo lavoro sia sottopagato e sovraccarico, la donna svolge un ruolo importante nel commissariato di polizia, perché addetta alla traduzione delle intercettazioni telefoniche. Quando viene incaricata dalla polizia antidroga di entrare a far parte di un'indagine per scovare alcuni spacciatori, Patience si rende conto di conoscere uno dei pusher: è il figlio dell'infermiera, che si prende amorevolmente cura di sua madre. Alle 20.00 e alle 22.00 inizia “Welcome Venice” (Italia 2021, 100’) di Andrea Segre. Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Alle 20.15 e 22.10, infine, si potrà assistere a “Il materiale emotivo” (Italia 2021, 98’) di Sergio Castellitto. Vincenzo dedica l’esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente avvenuto qualche anno prima. Un giorno Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Ingresso

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8753141

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/